Warner Bros n’a pas hésité au fil des ans à annoncer des films sur DC, et certains d’entre eux ont vu le jour, comme Shazam! et les oiseaux de proie. Mais il y a beaucoup plus de films qui persistent dans l’enfer du développement ou qui viennent juste d’être mis sur les tablettes. Nous pouvons maintenant compter le spin-off d’Aquaman The Trench et New Gods d’Ava DuVernay dans cette dernière catégorie.