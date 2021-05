DC AG cible Amazon dans une nouvelle action antitrust sur les politiques de prix des vendeurs tiers

Le futur PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​sera aux prises avec un nombre croissant de défis antitrust. (Photo de fichier . / Todd Bishop)

Un nouveau procès du Washington, DC, le procureur général allègue qu’Amazon manipule illégalement le marché du commerce électronique à son propre avantage en pénalisant les vendeurs tiers qui proposent des produits à des prix inférieurs sur d’autres plates-formes.

Amazon a rapidement riposté, affirmant que le procureur général Karl Racine «avait exactement à l’envers» et que ses remèdes «forceraient Amazon à proposer des prix plus élevés aux clients, ce qui va étrangement à l’encontre des objectifs fondamentaux de la loi antitrust.»

La plainte, déposée mardi matin, fait partie d’une initiative plus large des législateurs et des régulateurs visant à examiner et à prendre des mesures contre les pratiques commerciales d’Amazon afin de vérifier le pouvoir de marché de l’entreprise. Les défis antitrust sont en train de devenir l’un des problèmes déterminants pour nouveau PDG Andy Jassy en tant que fondateur Jeff Bezos passe à un nouveau rôle de président exécutif plus tard cette année.

Le costume de Racine place la part d’Amazon dans les ventes en ligne de 50% à 70%, citant un rapport du sous-comité antitrust de la Chambre des États-Unis l’année dernière. Amazon a cité des études mettant sa part de marché en dessous de 40%, tout en faisant valoir que le marché pertinent devrait être l’ensemble des ventes au détail, en ligne et hors ligne, dont il revendique une part beaucoup plus petite.

Les contrats et politiques standard d’Amazon pour les entreprises qui vendent des produits sur son marché sont en cause dans l’affaire DC. Amazon en 2019 a supprimé une clause qui empêchait les vendeurs de proposer des prix plus bas ailleurs comme condition explicite de vente sur Amazon.

Cependant, le bureau de Racine allègue dans la poursuite que le remplaçant de cette disposition, connue sous le nom de Politique de tarification équitable du marché, a un effet de refroidissement similaire.

La société déclare dans cette politique: «Si nous voyons des pratiques de tarification sur une offre de marché qui nuisent à la confiance des clients, Amazon peut supprimer la Buy Box, supprimer l’offre, suspendre l’option d’expédition ou, dans des cas graves ou répétés, suspendre ou mettre fin à la vente. privilèges. »

Le résultat est «d’imposer un prix plancher artificiellement élevé sur le marché de la vente au détail en ligne et de permettre à Amazon de créer et de maintenir un pouvoir de monopole», a déclaré le bureau de Racine. dans un rapport.

Amazon, en réponse, souligne que les vendeurs fixent leurs propres prix. Voici la déclaration de l’entreprise dans son intégralité.

«Le procureur général de DC a exactement à l’envers – les vendeurs fixent leurs propres prix pour les produits qu’ils proposent dans notre magasin. Amazon est fier du fait que nous proposons des prix bas sur la plus large sélection et, comme tout magasin, nous nous réservons le droit de ne pas mettre en avant des offres à des clients dont les prix ne sont pas compétitifs. Le soulagement recherché par l’AG obligerait Amazon à proposer des prix plus élevés à ses clients, ce qui irait étrangement à l’encontre des objectifs fondamentaux de la loi antitrust. »

La poursuite, déposée à Washington, DC, Cour supérieure, est disponible ici.