DC AG poursuit Amazon pour des tactiques de tarification déloyales sur le marché – WWD

Amazon est-il un monopole? La question est au cœur du dernier dilemme juridique du géant du commerce électronique, une action en justice antitrust intentée par Washington, DC, a révélé mardi le procureur général Karl Racine.

La plainte accuse Amazon d’avoir enfreint la loi antitrust, soumettant des marchands tiers à des accords qui leur interdisent de vendre des produits à de meilleurs prix sur des plateformes extérieures. Cela augmente finalement les prix de détail avec «un prix plancher artificiellement élevé», selon un communiqué, ce qui freine la concurrence, nuit aux consommateurs et aux vendeurs et étouffe l’innovation et le choix.

“Amazon a utilisé sa position dominante sur le marché de la vente au détail en ligne pour gagner à tout prix”, a déclaré Racine dans un communiqué. «Il maximise ses profits au détriment des vendeurs et des consommateurs tiers, tout en nuisant à la concurrence.»

Qualifiant la situation d’illégale et injuste, Racine veut mettre fin à la pratique et mettre Amazon sur le crochet pour des dommages et des sanctions. Cela ouvre également la porte à une dissolution de l’entreprise ou de certaines de ses opérations par le biais de ce que l’on appelle un «allégement structurel».

Lorsqu’elle a été contactée pour commenter, Amazon a visé le principe fondamental du procès.

«Le procureur général de DC a exactement le retard: les vendeurs fixent leurs propres prix pour les produits qu’ils proposent dans notre magasin. Amazon est fier du fait que nous proposons des prix bas sur la plus large sélection, et comme tout magasin, nous nous réservons le droit de ne pas mettre en avant des offres à des clients qui ne sont pas à des prix compétitifs », a déclaré un porte-parole dans un communiqué fourni à WWD.

Et, a ajouté la personne, «Le soulagement recherché par l’AG obligerait Amazon à proposer des prix plus élevés aux clients, allant étrangement à l’encontre des objectifs fondamentaux de la loi antitrust.

Amazon exige des vendeurs qu’ils se conforment à son accord sur les solutions commerciales qui, jusqu’à il y a deux ans, comprenait une «clause de parité des prix» – une clause qui interdisait aux commerçants de vendre leurs produits à un prix inférieur sur les marchés de commerce électronique concurrents.

La société a retiré la clause en 2019, mais cela n’a pas épargné l’entreprise de l’examen intensif des régulateurs sur un comportement anticoncurrentiel potentiel. Le président-directeur général Jeff Bezos a atterri devant le Congrès pour la première fois l’année dernière pour faire face à un éventail de questions pointues – du fonctionnement du marché à la question de savoir si l’entreprise utilise les données des vendeurs ou incline les politiques pour obtenir un avantage injuste.

Cela n’a peut-être pas aidé qu’Amazon n’ait pas réellement tué la clause, mais plutôt, selon le cas, l’a échangé contre une «politique de prix équitable» tout aussi anticoncurrentielle qui impose des sanctions aux marchands qui proposent leurs produits sur d’autres marchés en ligne à un prix inférieur.

Dans les commentaires publics, Racine a déclaré que la manœuvre équivaut à un «appât et un interrupteur» destiné à réduire la chaleur du Congrès.

La poursuite n’est que la dernière d’une série d’affaires antitrust visant des entreprises technologiques, qui ont également pris au piège Google et Facebook. Pendant ce temps, cette semaine, Apple a été confronté à un drame de salle d’audience provoqué par Epic Games, qui a poursuivi le géant de l’iPhone pour sa prétendue approche monopolistique de son App Store et de ses services de paiement.