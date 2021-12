DC AG Racine dépose un dossier d’amicus cherchant à tenir Facebook pour responsable d’avoir trompé les utilisateurs

Le 6 décembre, le procureur général du district de Columbia, Karl A. Racine, a déposé une brève demande de soutien de la part de Muslim Advocates, une organisation nationale de défense des droits civiques, pour tenir Facebook, propriété de Meta, responsable d' »avoir prétendu à tort supprimer les discours de haine de sa plate-forme ».

Exhortant la Cour supérieure du district de Columbia à rejeter les efforts de Facebook pour classer l’affaire, le procureur général Racine a déclaré dans un communiqué :

Comme nous le savons grâce à d’innombrables documents et témoignages sous serment d’anciens employés de Facebook, Facebook et ses cadres supérieurs savent exactement ce qu’ils font et pourquoi ils le font. Ils bombardent chaque jour les utilisateurs de contenus haineux et violents, car Facebook se soucie plus du profit que de la protection de ses consommateurs et de la responsabilité des discours haineux.