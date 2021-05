DC annonce Aquaman 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular ⋆ .

]]>]]>

Cela fait 80 ans qu’Arthur Curry a fait ses débuts en 1941 More Fun Comics # 73, et DC Comics est sur le point de marquer l’occasion en célébrant l’héritage de l’Atlantean Sea King avec la sortie de Aquaman 80e anniversaire super spectaculaire de 100 pages. Découvrez la pochette et le communiqué de presse officiel de DC ici…

Certains des plus grands noms de la bande dessinée apporteront leur puissance de feu narrative à cette pièce de collection de 100 pages – les écrivains Dan Jurgens, Geoff Johns, Brandon Thomas, Chuck Brown, Stephanie Phillips, Michael Moreci, Marguerite Bennett, Dan Watters, Jeff Parker, Becky Cloonan et Francis Manapul.

Ils seront rejoints par certains des artistes les plus prolifiques de la bande dessinée, dont Steve Epting, Paul Pelletier, Valentine de Landro, Hendry Prasetya, Pop Mhan, Trungles, Miguel Mendonça, Evan «Doc» Shaner, etc.

En plus d’une superbe couverture de l’équipe emblématique d’Ivan Reis et Joe Prado, l’Aquaman 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular comprendra huit couvertures de variantes de stock de cartes sur le thème de la «décennie», représentant le monarque marin au fil des ans:

Couverture de la variante des années 1940 par Michael Cho Couverture de la variante des années 1950 par Ramona Fradon Couverture de la variante des années 1960 par Walt Simonson Couverture de la variante des années 1970 par José Luis García-López Couverture de la variante des années 1980 par Chuck Patton et Kevin Nowlan Couverture de la variante des années 1990 par Yvel Guichet Couverture de la variante de l’année 2000 par Becky Cloonan Variante de 2010 couverture par Robson Rocha.

Cette anthologie remplie d’étoiles couvre l’héritage du roi de l’océan, célébrant non seulement ses propres triomphes, mais aussi ceux de ses plus grands alliés et ennemis. La version de couverture principale de ce blockbuster de 100 pages est au prix de 9,99 $, chaque variante de stock de carte au prix de 10,99 $.

]]>]]>