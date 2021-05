DC annonce un événement Batman sur le thème de l’horreur Fear State ⋆ .

]]>]]>

Spinning out of Future State et Infinite Frontier, DC Comics a annoncé le prochain Homme chauve-souris– événement d’horreur sur le thème État de peur, qui verra l’épouvantail agir sur sa vision d’un Gotham contrôlé par la peur et envoyer la ville directement en enfer.

Selon le communiqué de presse officiel, État de peur servira de point de lancement pour plusieurs nouvelles séries et intrigues dans tous les titres de la famille Batman et débutera en août en Je suis Batman # 0, Catwoman # 34, Harley Quinn # 6 et Batman: État de la peur Alpha # 1. Consultez touts les détails ici…

Je suis Batman # 0 – L’ère d’un nouveau chevalier noir commence! Le 10 août, prenant immédiatement connaissance des événements de The Next Batman: Second Son, Jace Fox commence la marche vers son destin lorsqu’il se bat pour protéger Alleytown contre les forces oppressives du magistrat, en utilisant l’armure et la technologie Batman qu’il a trouvées dans Bruce Wayne. ancienne base d’opérations, l’Hibernaculum!

Catwoman # 34 – Puis le 17 août, Alleytown continue d’être le point chaud de Gotham City, avec la quête de Selina Kyle pour garder sa maison en sécurité assaillie de tous les côtés, non seulement par les forces de l’ordre qui ont mal tourné, mais une invasion potentielle par les méchants de la ville comme bien. Et si ces problèmes ne suffisent pas, Batman fait la scène, rompant son vœu et celui de Selina de s’accorder une autre pause d’un an.

Harley Quinn # 6 – Que serait une crise qui menace tout Gotham City sans Harley Quinn? Ennuyeux, c’est quoi! La maîtresse du mal et du chaos fait équipe avec Catwoman pour expulser définitivement le magistrat d’Alleytown!

Batman: Fear State Alpha # 1 – L’événement qui se prépare depuis plus d’un an commence… Fear State s’installe sur Gotham City, et personne n’est en sécurité! Accablé par la double menace de l’Épouvantail et du Peacekeeper-01, Batman et ses alliés ont pris du retard depuis les événements d’Infinite Frontier # 0 … et avec l’arrivée d’un mystérieux anti-Oracle et le retour de Poison Ivy … Batman pourrait avoir plus qu’il ne peut gérer!

Et ne vous inquiétez pas, Batman obtient son avant-goût de Fear State à partir de septembre du numéro 112 au numéro 117, et voici un aperçu des couvertures des variantes des six numéros de l’artiste Jorge Molina, qui se connectent à partir d’un lien. image des alliés et ennemis que le chevalier noir rencontrera tout au long de cet événement incontournable!

]]>]]>