DC annonce un nouveau projet, “ Dark Nights: Death Metal Soundtrack ”

DC Comics et Enregistrements Loma Vista a annoncé aujourd’hui la bande originale de Dark Nights: Death Metal. Produit par Tyler Bates (Guardians of the Galaxy, Watchmen, John Wick), la bande originale sortira numériquement le 18 juin 2021 et physiquement le 16 juillet 2021. Tout comme la célèbre série DC «Dark Nights: Death Metal» n’est pas le scénario typique de super-héros, cet homologue musical n’est pas la bande-son typique de super-héros.

Le compositeur acclamé Bates a réuni un éventail d’artistes de différents genres, y compris Mastodonte, Curry Denzel, Manchester Orchestra, Chelsea Wolfe, IDLES et Maman de football (liste complète des morceaux ci-dessous) – formation de sa propre super équipe musicale.

Le buzzsaw d’ouverture de l’album de Mastodon «Forged By Neron» est sorti aujourd’hui et le premier single donne le ton. «Nous sommes très heureux et honorés de faire partie de la bande originale de Dark Nights: Death Metal! Nous sommes tous fans de DC Comics et de l’univers de Batman depuis que nous sommes enfants, donc cela signifie vraiment beaucoup pour nous de pouvoir ajouter quelque chose à ce monde », déclare Brann Dailor de Mastodon.

Tous les artistes impliqués ont adopté une approche pratique avec Dark Nights: Death Metal Soundtrack, en contribuant à des chansons – et dans le cas de quelques-uns, en collaborant ensemble pour la première fois. La bande-son sera disponible en téléchargement numérique, CD et 2xLP – avec des couvertures de variantes en vinyle exclusives de Superman, Wonder Woman et Batman, 11 cartes à collectionner de personnages en édition limitée, et plus encore.

Dark Nights: Death Metal Soundtrack sort le 18 juin (sortie physique le 16 juillet) et est disponible en précommande.

Liste des pistes de la bande originale de Dark Nights: Death Metal:

1. Mastodon – «Forgé par Neron»

2. Chelsea Wolfe – «Diana»

3. SANTÉ, Tyler Bates – «ANTI-LIFE (feat. Chino Moreno)»

4. Maria Brink, Tyler Bates – «Meet Me In Fire (feat. Andy Biersack)»

5. Grey Daze – “N’importe quoi, n’importe quoi”

6. Rise Against – «Broken Dreams, Inc.»

7. Manchester Orchestra – «Never Ending»

8. Denzel Curry, PlayThatBoiZay – «Bad Luck»

9. Carach Angren – «Crâne avec une langue fourchue»

10. Starcrawler – «Good Time Girl»

11. GUNSHIP, Tyler Bates – «Berserker (feat. Dave Lombardo)»

12. Greg Puciato, Tyler Bates, Gil Sharone – «Maintenant, vous l’avez vraiment fait»

13. Montre-moi le corps – «Stone Cold Earth»

14. RALENTI – «Sodium»

15. Soccer Mommy – «S’embrasser sous la pluie»