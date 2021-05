DC annonce une nouvelle série animée Batman – Las Noticias de Chihuahua – Between Lines

DC a annoncé ses prochains projets d’animation. Et parmi eux se distingue le retour de Batman avec Caped Crusader, une nouvelle série qui récupère l’esprit du mythique Batman: The Animated Series, créé par Bruce Timm dans les années 90, et qui mettra en vedette des parrains vraiment luxueux, dont Timm lui-même, JJ Abrams et le réalisateur de The Batman, Matt Reeves.

Warner a annoncé la nouvelle série animée Batman: Caped Crusader, qui sera présentée en première simultanément sur HBO Max et Cartoon Network. Bien que l’on en sache peu sur le projet, Warner a déjà publié le premier concept art de la série, ainsi que ses producteurs exécutifs, Timm, Abrams et Reeves.

Bruce Timm est le créateur légendaire de Batman: la série animée des années 90, qui est un antécédent clair du Caped Crusader à en juger par la première image seule. Abrams De son côté, il est connu pour son travail dans des franchises telles que Star Trek ou Star Wars, tandis que Reeves Le nouveau film Dark Knight, The Batman, avec Robert Pattinson, est en attente de sortie.

Caped Crusader utilisera des technologies d’animation de pointe pour réinventer à nouveau toute la galerie des méchants de Gotham et ses nombreux méfaits, avec des histoires alambiquées et des séquences d’action frénétiques. Un spectacle visuel qui, à son tour, sera également plein de nostalgie pour les fans de la série des années 90.

«C’est toujours amusant de nourrir l’appétit insatiable du fandom pour tout ce qui concerne Bruce Wayne. Batman: Caped Crusader divertira les fans pour la première fois et les fans inconditionnels, avec une équipe créative brillante derrière eux, prête à créer un autre futur classique pour ce personnage “, a déclaré le producteur Tom Ascheim dans un communiqué.

“Nous sommes plus que ravis de travailler ensemble pour ramener Batman, pour raconter de nouvelles histoires fascinantes à Gotham”, ont ajouté Timm, Abrams et Reeves dans une déclaration commune.

«La série sera passionnante, cinématographique et évoquera à son tour les racines les plus« noires », tout en s’imprégnant profondément de la psychologie de ses méchants. Nous sommes impatients de partager ce nouveau monde », indique le communiqué.

Batman: Croisé à capuchon n’a pas de date de sortie prévue.

