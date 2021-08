‘DC: Batman Bat-Tech Edition’ est une nouvelle application AR pour les utilisateurs iOS

Warner Bros lance aujourd’hui l’application DC: Batman Bat-Tech Edition pour iOS, remplie de contenu Batman exclusif, de nouvelles bandes dessinées numériques, de mini-jeux, de filtres AR et plus encore.

Batman Bat-Tech Edition est une application gratuite destinée aux enfants de 6 à 12 ans. Avec 13 langues différentes prises en charge, cette application prévoit d’immerger les utilisateurs dans des activités narratives inspirées de la technologie avec la puissance de la réalité augmentée.

L’application permet aux enfants de rejoindre l’équipe de lutte contre le crime de Batman, la Knightwatch, et de découvrir le monde de Batman, d’apprendre à utiliser sa Bat-Tech pour lutter contre le crime et aider à défendre Gotham City contre ses méchants adversaires

Avec l’aide de la RA, les enfants s’immergeront dans le monde de l’emblématique DC Super Hero qui utilise des technologies de lutte contre le crime pour l’aider à déjouer les méfaits du Joker, de M. Freeze, du Riddler et d’autres DC Super-Villains.

Grâce aux fonctionnalités de narration AR de l’application, les enfants peuvent jouer à des mini-jeux, transformer des photos avec des filtres et des autocollants pour le visage AR, lire des bandes dessinées numériques exclusives, regarder du contenu vidéo sur le thème de Batman Bat-Tech et accéder au Batcomputer, le super-ordinateur où Batman les secrets technologiques sont stockés.

“Batman est l’une de nos franchises les plus importantes, donc réunir les équipes de DC et Warner Bros. Consumer Products pour développer cette application mettant en vedette ses gadgets préférés des fans et sa technologie de lutte contre le crime était une chance pour nous de donner aux fans un autre moyen de s’engager. avec un super héros DC préféré », a déclaré Pam Lifford, présidente de WarnerMedia Global Brands and Experiences.

Voici toutes les fonctionnalités de l’application Batman Bat-Tech Edition :

Réalité augmentée (RA) missions : Grâce aux fonctionnalités AR de la nouvelle application, les enfants deviennent membres de la nouvelle équipe Knightwatch de Batman et se plongent dans des missions originales de lutte contre le crime de Batman. L’incroyable RA offre une expérience 3D réaliste qui s’appuie sur des concepts d’ingénierie et de conception pour donner vie à la Bat-Tech de Batman.

Mini-jeux: les utilisateurs peuvent jouer à un jeu de conduite mobile sur le thème de Batman où les joueurs testent leurs compétences à conduire la Batmobile ; Batarang Entraînement où les joueurs s’affrontent contre la montre et découvrent combien de cibles ils peuvent abattre ; et le jeu Grapnel Launcher où les joueurs doivent courir et sauter tout en utilisant les capacités de Batman pour surmonter les obstacles.

Filtres faciaux AR: Les enfants peuvent se transformer en Batman, le Joker, Batgirl et plus des personnages les plus emblématiques de Gotham City à l’aide de filtres amusants et peuvent enregistrer des photos et les partager avec leurs amis et leur famille.

Packs d’autocollants: Les utilisateurs peuvent décorer des photos avec une variété d’autocollants sur le thème de Batman, transformant une photo ordinaire en une histoire cool de Batman.

Batman Bat-Tech contenu vidéo : L’application se connecte à la chaîne YouTube extrêmement populaire des DCKids. Une nouvelle série intitulée “Batman Science Lab” sera lancée cet automne pour explorer les applications réelles de la technologie de Batman. De nouvelles missions, jeux, filtres, packs d’autocollants et contenus vidéo seront ajoutés et mis à jour régulièrement pour que l’expérience de l’application reste fraîche et amusante pour les enfants.

Vous pouvez trouver l’application ici sur l’App Store et sur le Google Play Store.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :