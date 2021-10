DC Comics a l’intention de publier “l’une des plus grandes gouttes NFT de tous les temps” au Fandome de cette année

1 oct. 2021 06:00 UTC

L’un des plus grands et des plus anciens éditeurs de magazines américains, DC Comics, Inc., a déclaré que la société s’était associée à Palm NFT Studio afin de publier une série démesurée d’objets de collection à jetons non fongibles (NFT). La chute NFT peut apparaître dans tout le DC Fandome le 16 octobre et l’art NFT peut également présenter des super-héros comme Batman, Superman, Green Lantern, Wonder Woman et Harley Quinn.

Le magazine américain Publisher DC Comics va abandonner un assortiment démesuré de NFT

Dans deux semaines, le 16 octobre, l’éditeur de magazine américain DC Comics vise à abandonner une quantité démesurée d’objets de collection non fongibles (NFT) comprenant les personnages les plus appréciés de l’entreprise lors de l’événement DC Fandome. La baisse NFT de DC Comics est en partenariat avec Palm NFT Studio et l’éditeur du magazine prévoit également de lancer une variété de NFT qui comprend Harley Quinn, Wonder Woman, Batman, Superman et Green Lantern.

L’annonce qui a été divulguée à Bitcoin.com News explique que les NFT ont été sélectionnés à la main par l’éditeur et directeur de l’invention de DC, Jim Lee. “Nous avons passé beaucoup de temps à traduire et à adapter ces couvertures classiques dans un format du 21e siècle comme les NFT”, a expliqué Lee dans une déclaration extrêmement détaillée envoyée à notre bureau de presse. “Cette baisse rend hommage à nos 87 ans d’histoire tout en visualisant un avenir au cours duquel les NFT jouent un rôle fondamental dans de nouvelles façons d’interagir avec le contenu DC et de débloquer de nouvelles expériences.”

L’annonce précise que le DC Fandome 2020 a vu 22 millions de vues du monde dans 220 pays et territoires en à peine 24 heures. La société s’attend à ce que les chiffres du Fandome de 2021 dépassent ceux de l’année dernière, ce qui en fait le «premier événement virtuel à grande échelle avec enregistrement alimenté par NFT, et extrêmement apparemment l’une des plus grandes baisses NFT jamais enregistrées». L’entreprise a déclaré avoir collaboré avec Palm NFT Studio, de sorte que l’entreprise est “flexible car les artistes sont inventifs”.

Les NFT présenteront Batman, WonderWoman et de rares couvertures de bandes dessinées DC

De plus, l’éditeur du magazine souligne que « la blockchain de Palm permet une réduction de 99,99 % de la consommation d’énergie par rapport aux systèmes de preuve de travail (PoW). La blockchain permet à DC de créer divers NFT pour les fans «à un coût proche de zéro», détaille DC. DC Comics est entré dans le commerce NFT ces derniers temps et a déjà déchargé des NFT via Orbis Blockchain Technologies Limited et également l’application Veve Digital Collectibles.

Marvel Comics est également entré dans l’espace NFT en tirant parti d’Orbis et de l’application Veve. De plus, chaque société a averti les artistes indépendants de ne pas publier les personnages du nom de la société sans l’autorisation de Marvel ou de DC Comics. L’éditeur de magazine américain DC explique que la future baisse du NFT peut avoir certains niveaux de rareté. DC Comics déclare :

Le premier drop offre aux fans la possibilité de rassembler 3 couvertures pour chaque personnage dans 3 niveaux de rareté. A titre d’exemple, les fans de la patricienne de Themyscira alias Wonder Woman collectionneront un standard (La Wonder Woman #1 de 1987 par le saint patron Peréz), Rare (La Nubia de 2021 et aussi les Amazons #1 par Alitha Martinez), et/ou Légendaire (Yara Flor sur la couverture de Future State: Wonder Woman #1 de Jenny Frison en 2021).

“C’est extrêmement gratifiant de travailler avec un partenaire comme DC qui comprend que la blockchain est plus qu’une technologie, c’est un outil de narration durable qui peut remodeler le lien entre les créateurs et les fans”, a expliqué Dan Heyman, co-fondateur de Palm NFT Studio, tout au long de l’annonce. « Que signifie être fan ? Que signifie être collectionneur ? Ce sont des questions séculaires auxquelles nous avons tendance à voir des créateurs comme DC répondre de différentes manières chaque jour.

