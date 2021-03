DC Comics lance des NFT sur le thème de Batman; Avertit les développeurs de ne pas copier ses personnages

L’éditeur de bandes dessinées DC Comics prévoit de lancer une ligne de jetons non fongibles (NFT), indique le rapport.

Les développeurs et les pigistes sont mis en garde contre la création de NFT ressemblant à des personnages ou à des projets de DC Comics.

Selon des rapports publiés la semaine dernière, l’éditeur de bandes dessinées DC Comics essaie le marché du NFT, avec un plan pour lancer sa propre gamme de NFT uniques. Dans une histoire rapportée pour la première fois par Gizmodo, DC Comics «explore les opportunités sur le marché NFT» dans le but de lutter contre les pigistes et les développeurs NFT en utilisant leurs images de propriété intellectuelle telles que Batman et Wonder Woman pour vendre leurs NFT.

Le 11 mars, DC Comics a annoncé un partenariat avec Veve App, qui crée des NFT numériques, pour lancer ses NFT «Statues en noir et blanc de Batman». La collection Batman «Série 4» comprend 4 schémas différents, chaque schéma de couleurs a un nombre limité de copies numériques, ce qui augmente la rareté et la valeur.

Le battage médiatique des NFT a augmenté de façon exponentielle au cours des dernières semaines, alors que les équipes sportives, les musiciens et les joueurs créent leurs propres jetons à vendre. Ces actifs sont essentiellement des certificats numériques représentant de l’art, de la musique, des vidéos ou des pièces créatives, les données étant stockées à l’aide d’un jeton unique sur une blockchain comme Ethereum.

Alors que les projets Batman NFT ont été lancés, la lettre n’a pas chronologique lorsque DC Comics publie son lot de jetons NFT d’autres personnages. La société n’a pas encore répondu aux questions sur son lancement NFT au moment de la rédaction de cet article.

La nouvelle semble entrer en collision avec la vente récente d’un «NFT sur le thème de Wonder Woman» qui a rapporté 1,85 million de dollars la semaine dernière. La lettre avertit tout développeur et pigiste de publier des NFT qui ressemblent à n’importe quel personnage de DC Comic. Cela est probablement dû au fait que DC n’obtient aucune part des bénéfices malgré le créateur de Wonder Woman.

La lettre divulguée indique que la société «examine les complexités du marché des NFT» avec un plan pour arrêter les ventes non autorisées de NFT portant les caractères DC Comics. La société déteste également toute vente de NFT avec des personnages DC par des pigistes et des employés. La lettre déclare,

«Veuillez noter que l’offre à la vente de toute image numérique présentant la propriété intellectuelle de DC avec ou sans NFT, qu’elle soit rendue pour les publications de DC ou rendue en dehors de la portée de son engagement contractuel avec DC, n’est pas autorisée.» «Si vous êtes approché par une personne intéressée par l’inclusion de votre art DC dans un programme NFT, veuillez en informer Lawrence Ganem, vice-président de DC, Talent Services.»

La piste des NFT dans le sport remonte à la plate-forme Top Shot de la NBA, qui a vendu des milliers de NFT, et récemment la superstar de la NFL, Rob Gronkowski, a également lancé ses NFT représentant ses quatre victoires au Super Bowl.