DC Comics lance la collection Batman NFT. Avertit les créateurs que personne d’autre ne peut faire la même chose ⋆ Crypto new media

DC Comics, l’une des plus grandes et des plus anciennes sociétés de bandes dessinées américaines, suit de près l’industrie du NFT et lance son propre ensemble d’objets de collection.

Un récent partenariat entre DC Comics et Veve, une startup dédiée à la création d’objets de collection NFT, a marqué le début d’une nouvelle phase dans la stratégie de merchandising du studio américain de bandes dessinées. La société a annoncé une collection de statues numériques de Batman avec une palette de couleurs noir et blanc.

La collection se compose de 4 modèles différents. Chaque modèle a un nombre limité d’exemplaires, leur valeur varie donc en fonction de leur rareté. Le jeton le plus cher – une statue numérique de Nightwin – coûte 89,99 $ et se compose de 1 850 exemplaires.

La vente de tous les jetons générerait un peu moins de 1 million de dollars à DC Comics – 996 304 dollars pour être exact – de revenus. Sur le marché secondaire, la valeur de chaque jeton pourrait beaucoup augmenter, en particulier compte tenu du battage médiatique actuel autour des NFT.

L’intérêt de DC Comics n’est pas vain. Le monde des objets de collection numériques attire l’attention des grandes entreprises. Il a déjà fait ses preuves dans les modèles commerciaux adoptés par plusieurs clubs de l’UEFA avec ses cartes numériques développées par Sorare et même la NBA avec son programme «Top Shot» De même, la maison de vente aux enchères Christie’s a récemment mis aux enchères la NFT la plus chère de l’histoire pour 69,3 millions de dollars.

Pas étonnant que DC Comics veuille sa part du gâteau, d’autant plus qu’il a des droits de merchandising exclusifs sur Batman, le super-héros le plus rentable à ce jour, et sur lequel certains NFT ont déjà été vendus – sans aucun dollar dans les portefeuilles de DC Comic.

Arrêtez de tokeniser Batman! Ou sinon…

On dirait que DC Comics est en train de sortir ses crocs. Une note de service divulguée montre comment la société a averti son équipe de création qu’elle détenait les droits exclusifs sur tous les personnages publiés sous la franchise DC Comics et qu’elle n’était pas d’humeur à autoriser une publication ou un mouvement commercial (sous forme NFT ou autre) sans leur consentement.

«DC explore les opportunités d’entrer sur le marché de la distribution et de la vente d’art numérique DC original avec les NFT, y compris à la fois les nouveaux arts créés spécifiquement pour le marché NFT, ainsi que l’art numérique original rendu pour les publications de bandes dessinées de DC. Alors que DC examine les complexités du marché NFT et que nous travaillons sur une solution raisonnable et équitable pour toutes les parties impliquées, y compris les fans et les collectionneurs, veuillez noter que l’offre à la vente de toute image numérique présentant la propriété intellectuelle de DC avec ou sans NFT, que ce soit rendu pour les publications de DC ou rendu en dehors de la portée de son engagement contractuel avec DC, n’est pas autorisé. »

Le mémo semble être un clin d’œil à la collaboration entre l’ancien artiste de bande dessinée de DC José Delbo et l’artiste crypto Trevor Jones, qui a créé une collection de NFT sur le thème de Batman qui s’est vendue pour un total de 540,86 ETH, soit plus de 200000 $ à l’époque, sur Makersplace. .

Selon Gizmodo, Delbo a gagné plus de 1,95 million de dollars grâce à la vente de NFTS représentant différents personnages de DC Comics, ce que le studio n’aimera probablement pas du tout. Et aussi décentralisé soit-il, DC Comics est susceptible de rechercher un recours juridique pour faire valoir ses droits si les choses ne changent pas dans un proche avenir.

Après tout, dans le monde de la blockchain, n’importe qui peut posséder un token… mais si le token représente un produit DC Comics, dans le monde juridique / juridictionnel, le studio peut avoir une vision différente.