DC Cops Brace pour 1 an d’anniversaire du 6 janvier, la force décimée par COVID

Washington DC se prépare pour un autre affrontement un an après la prise du Capitole – mais il y a de bonnes/mauvaises nouvelles pour les flics en service … selon la façon dont les choses se déroulent.

Des sources bien informées disent à TMZ … que le département de la police métropolitaine prévoit d’activer ses unités de troubles civils jeudi, en prévision du deuxième tour de ce qui s’est passé en 2021 – ce qui, nous dit-on, est la norme lorsque des manifestations de masse sont attendues.

1/6/21

Cela ne veut pas dire que les flics ont beaucoup de raisons de croire qu’il va y avoir une autre émeute majeure entre leurs mains. Nos sources affirment que le ministère le fait principalement par prudence et qu’il n’y a actuellement aucune menace crédible pour une répétition du 6 janvier. C’est le bon côté.

On nous dit que l’effort sera principalement organisé par les autorités fédérales – le FBI et le ministère de la Justice – qui contribueront à garantir que le Capitole et les autorités locales communiquent et agissent efficacement. De plus, de 6 h 00 à 22 h 00, seuls les membres du personnel, les membres et les visiteurs officiels du Capitole seront autorisés à proximité des locaux.

La partie pas si géniale … ​​on nous dit que si les choses se produisent pour une raison quelconque, MPDC peut être un peu à court de main-d’œuvre – et cela est dû, en grande partie, à COVID. On nous dit que les officiers sont en baisse à cause de l’omicron, et à cause de cela … ils vont devoir se débrouiller avec les corps restants dont ils disposent.

Juste pour vous donner une idée de la façon dont leur force est décimée sur le front du Capitole … Chef de la police du Capitole Thomas Manger a déclaré mercredi que son équipe manque d’environ 447 officiers de l’endroit où ils doivent être, avec environ 153 qui ont pris leur retraite ou ont démissionné depuis l’année dernière … et environ 175 autres qui sont malades un jour donné en raison de COVID ou d’une autre maladie .

Avec ces chiffres à l’esprit… voici à quoi ressemblera l’opération sur le terrain – des pelotons plus petits que ceux qui seraient normalement déployés. Alors qu’il y a généralement 35 pelotons dans toute la région – avec 28 officiers par peloton dans 7 districts… nos sources disent que les unités seront beaucoup plus petites jeudi.

Ces groupes seront également placés stratégiquement en raison des ressources limitées – avec des agents patrouillant dans les rues, le Capitole et d’autres zones très sensibles … c’est ce qu’on nous dit.

En espérant que toutes les démonstrations soient réduites au minimum et/ou qu’elles aient un faible rugissement. De manière réaliste, DC pourrait ne pas être en mesure de gérer une autre insurrection comme celle qu’elle a connue il y a un an.