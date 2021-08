DC explore la sexualité de Robin dans une nouvelle bande dessinée de Batman

Ce grand moment est arrivé dans Batman: Urban Legends #6, le dernier numéro d’une série d’anthologies regorgeant d’histoires diverses sur des personnages importants de Gotham City. Parmi celles-ci, citons «Sum of Our Parts», une histoire centrée sur Tim Drake, écrite par Meghan Fitzmartin et illustrée par Belén Ortega. L’histoire a vu Tim combattre un nouveau méchant mystérieux qui avait kidnappé Bernard, un de ses amis d’enfance. Inutile de dire que Tim a accompli avec succès cette mission quand tout a été dit et fait, mais “Sum of Our Parts” l’a également vu se débattre avec ses sentiments compliqués à propos de Bernard, qu’il n’avait pas vu depuis des années. Il y a aussi un moment dans l’histoire où Tim, qui se fait passer pour Robin, et Bernard, qui ne sait pas que Tim et Robin sont une seule et même personne, demande à Robin de dire à Tim qu’il l’a aidé à réaliser son « vrai moi », et qu’il souhaite qu’ils aient pu terminer leur « rendez-vous », c’est-à-dire leur dîner précédent.