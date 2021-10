DC FanDome : quand et comment regarder cet événement de quatre heures pour les fans de DC Comics

DC Comics existe depuis plus de 80 ans, offrant aux fans de bandes dessinées et de super-héros des personnages et des histoires mémorables qui existent toujours aujourd’hui. Ce week-end, le propriétaire de DC, Warner Bros, offrira à ses fans des tonnes de nouvelles informations, bandes-annonces, révélations et surprises dans l’édition 2021 de son événement DC FanDome.

Lire la suite: Prochaines émissions et films DC Comics sur HBO Max

Alors, qu’est-ce que DC FanDome et comment pouvez-vous le regarder ? Voici le maigre sur l’événement virtuel, et ce que nous attendons sera révélé.

Après l’événement, vous pouvez diffuser des tonnes de films et d’émissions de télévision basés sur DC Comics sur HBO Max. Vous pouvez vous inscrire au service maintenant en cliquant sur le bouton ci-dessous :

HBO Max

HBO Max est votre maison pour les films et émissions de télévision réalisés par Warner Bros comme Le Seigneur des Anneaux, les super-héros de DC Comics et plus encore. C’est aussi le foyer de films et d’émissions nouveaux et originaux disponibles nulle part ailleurs.

Qu’est-ce que DC FanDome ?

L’événement de diffusion en continu présentera des films, des émissions de télévision, des bandes dessinées, des jouets, des jeux vidéo et plus encore qui se concentrent sur les personnages et les scénarios de DC Comics.

Quand est DC FanDome ?

L’événement aura lieu en ligne le samedi 16 octobre.

Quand commence-t-il et combien de temps cela va-t-il durer ?

DC FanDome commence samedi à 13h00 heure de l’Est (10h00 heure du Pacifique) et devrait durer environ quatre heures.

Comment puis-je regarder DC FanDome ?

L’événement sera diffusé sur le site Web DCFandome.com. Vous pouvez également le diffuser sur la chaîne YouTube de DC Comics, et vous pouvez vous attendre à voir l’événement diffusé sur un certain nombre de chaînes YouTube et Twitch tierces.

À quoi peut-on s’attendre pendant DC FanDome ?

Si vous êtes un fan des films de DC Comics, vous pouvez vous attendre à voir une tonne de nouvelles informations, révélations et bandes-annonces pour plusieurs films à venir. Voici ce que nous prévoyons que nous verrons :

Films de cinéma DC Comics

Le Batman

Cela fait plus d’un an que nous n’avons pas vu la bande-annonce du prochain film de Batman. DC Comics a déjà confirmé que nous verrons effectivement une nouvelle bande-annonce pour cette version sombre et granuleuse du Caped Crusader pendant DC FanDome. Le film, qui doit sortir en salles le 22 mars 2022 (et plus tard HBO Max) est co-écrit et réalisé par Matt Reeves. Il a également un casting de stars, dirigé par Robert Pattinson, jouant une version de Batman qui est très tôt dans sa carrière de lutte contre le crime à Gotham City.

Adam noir

Nous nous attendons également à voir la première bande-annonce de Black Adam. Ce spin-off du film Shazam de 2019 met en vedette Dwayne Johnson en tant que personnage principal, un anti-héros qui a les mêmes pouvoirs que Shazam. Le film nous présentera également pour la première fois des membres de la Justice Society of America dans un long métrage. Black Adam doit sortir en salles le 29 juillet 2022.

Le flash

Nous pourrions également voir la première bande-annonce de ce film longtemps retardé. Ezra Miller joue à nouveau le Fastest Man Alive (après l’avoir joué dans Batman v Superman et Justice League). Nous savons que le scénario suit certains aspects de l’événement crossover désormais classique de DC Comics Flashpoint, où The Flash remonte le temps pour empêcher la mort de sa mère et, ce faisant, crée de nouvelles chronologies et univers alternatifs. Michael Keaton et Ben Affleck reviendront tous deux en tant que leurs versions de Batman dans ce film, qui sortira en salles le 4 novembre 2022.

Plus de films

Nous pouvons également obtenir des mises à jour et des premières images d’autres films basés sur DC Comics en cours de développement. Cela inclut Aquaman et le royaume perdu, le deuxième film avec Jason Momoa qui doit sortir en salles le 16 décembre 2022. Nous pourrions également obtenir une mise à jour sur Shazam: Fury of the Gods, le prochain film avec Zachary Levi comme personnage principal, qui devrait sortir en salles le 2 juin 2023. Enfin, nous pourrions avoir un premier aperçu de DC League of Super-Pets, un film d’animation CGI adapté aux enfants sur les animaux de compagnie de super-héros, qui sortira en salles le 20 mai 2022.

Séries TV de DC Comics

Pacificateur

John Cena revient en tant que Peacemaker, fraîchement sorti de son apparition mémorable dans le film The Suicide Squad, pour cette série de huit épisodes qui sera disponible exclusivement sur HBO Max. James Gunn, qui a écrit et réalisé The Suicide Squad, a écrit les huit épisodes de cette série et en a réalisé cinq. Il sera centré sur Peacemaker, un assassin violent et fou qui dit qu’il croit réellement en la paix, même s’il doit tuer pour l’obtenir.

Plus de spectacles

Nous nous attendons à obtenir plus de séquences sur d’autres émissions de télévision actuelles et à venir basées sur les propriétés de DC Comics. Cela inclut des émissions sur la CW comme Superman & Lois, Stargirl, The Flash et d’autres. Nous pouvons également obtenir des mises à jour sur les émissions HBO Max comme Titans. Harley Quin, Doom Patrol et la prochaine série Green Lantern, ainsi que de nouvelles révélations.

D’autres révélations de DC FanDome

Nous prévoyons également d’avoir des nouvelles sur les prochaines bandes dessinées de DC Comics, y compris un nouvel événement crossover Batman-Fortnite. Nous pouvons également obtenir de nouvelles bandes-annonces et des informations sur les jeux à venir comme Gotham Knights et Suicide Squad: Kill The Justice League. Enfin, nous aurons peut-être d’autres surprises.