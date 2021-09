DC : George Russell peut égaler la vitesse de Hamilton

in

David Coulthard pense que, même si ce sera un défi, George Russell peut être un match pour Lewis Hamilton en termes de vitesse.

Il a maintenant été confirmé que Russell sera coéquipier avec Hamilton la saison prochaine après l’annonce tant attendue qu’il remplacera Valtteri Bottas à Mercedes à partir de 2022.

C’est une décision que beaucoup pensent être attendue depuis longtemps. avec des appels pour qu’il prenne le siège du Finlandais l’année dernière après avoir impressionné à Bahreïn en remplaçant Hamilton.

Il n’a été battu que de justesse par son coéquipier pour le week-end en qualifications et était en tête pendant la course, cherchant à gagner jusqu’à ce qu’une erreur d’arrêt au stand et une crevaison le fassent chuter dans l’ordre.

Bien que Coulthard évalue Bottas, il pense en effet qu’il est temps que Russell reçoive la promotion.

“Je pense que George Russell est la vraie affaire”, a-t-il déclaré selon givemesport.com.

« C’est un talent à venir, il a montré de quoi il était capable lorsqu’il était dans la voiture à Bahreïn.

“Pas de manque de respect envers Valtteri [Bottas], qui est un pilote de course très rapide et vainqueur de Grand Prix, mais le sport est une question d’élan.

« Et qu’il s’agisse de course automobile, de football ou de tout autre sport que vous pratiquez, il y a un moment où le talent doit avoir une opportunité et je n’ai aucun doute qu’il [Russell] a toutes les compétences pour livrer.

En termes de vitesse uniquement, aucun coéquipier n’a été en mesure d’égaler régulièrement Russell depuis que le pilote Williams a rejoint la grille en 2019.

Pendant ce temps, le rythme d’un tour a sans doute été sa plus grande force, avec d’excellentes performances en qualifications qui lui ont valu le surnom de M. Saturday.

À Hamilton, cependant, il affrontera l’un des pilotes les plus rapides de l’histoire du sport, un homme qui a remporté plus de pole positions que quiconque.

Bien que Coulthard ne s’attend pas à ce que Russell ait le dessus sur son compatriote dans ce département, il pense qu’il est assez bon pour le égaler s’il est à son meilleur.

“Il a vraiment besoin d’être alerte”, a-t-il ajouté.

“Parce qu’il ne va pas battre Lewis uniquement par la vitesse. Lewis est l’un des, sinon le pilote le plus rapide de la dernière décennie.

“Mais je crois que George a un talent pour égaler cette vitesse.”