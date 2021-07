DC: Lewis Hamilton “beaucoup plus calme” dans la défaite par rapport aux jours de Nico Rosberg

L’ancien pilote de F1 David Coulthard a remarqué que Lewis Hamilton est maintenant plus gracieux dans la défaite qu’il ne l’était lorsque Nico Rosberg était chez Mercedes.

Le partenariat entre Hamilton et Rosberg chez Mercedes a produit des batailles classiques, mais aussi de nombreux incidents et tensions au sein de l’équipe.

En 2016, Rosberg a battu Hamilton pour le titre, et maintenant Hamilton fait face à son test le plus sévère depuis sous la forme de Max Verstappen.

À l’approche du Grand Prix de Grande-Bretagne, Hamilton a 32 points de retard sur Verstappen dans le championnat des pilotes, mais jusqu’à présent, leur bataille s’est largement déroulée dans la bonne humeur.

Et Coulthard a remarqué ce changement d’attitude de Hamilton envers la défaite.

“Ce que j’ai observé, si vous regardez les deux dernières courses qu’il a perdues, il a été beaucoup plus calme et beaucoup plus magnanime dans la défaite que nous ne l’avons vu [before]”, a déclaré Coulthard à The Race.

“Parfois quand il était battu par Nico [Rosberg] quand ils étaient coéquipiers, il pouvait être un peu chippy, une sorte de mannequin dans la poussière, un pilote de course multimillionnaire un peu gâté. j’ai pas vu ça [this year], ce que j’ai vu est une élégance, j’ai vu une confiance, j’ai vu un Lewis différent dans ce défi.

“Donc, je pense qu’il savoure vraiment le défi.

« Bien sûr qu’il veut un titre, qui n’en veut pas ? Bien sûr qu’il veut gagner, qui ne veut pas ? Mais il a tellement gagné.

“Et le fait qu’il s’est inscrit [with Mercedes] pendant encore deux ans, il est tellement motivé par le défi, je pense que Max Verstappen et Red Bull cette année ont prolongé sa carrière, je le crois vraiment.

« Parce que – s’il ne le gagne pas cette année, je ne pense pas qu’il ira dans l’hiver en pleurant de tout son cœur. Je pense qu’il ira ‘tu sais quoi? En tant qu’équipe, nous n’avons pas été performants, comment pouvons-nous faire mieux l’année prochaine ? »

«Je pense juste qu’il est un coureur de race pure, la façon dont il a été élevé par sa famille, un dévouement total – je pense qu’il adore ça, vraiment. Et je pense que le fait qu’il ne gagne pas en ce moment prolonge sa carrière.

Hamilton n’est certainement pas à terre dans la lutte pour le titre 2021, mais le prochain Grand Prix de Grande-Bretagne semble être une victoire incontournable s’il veut relancer son défi.

Hamilton a remporté six des sept derniers GP de Grande-Bretagne et est le seul sept fois vainqueur de l’événement, donc Coulthard pense que Hamilton et Mercedes « doivent livrer » à Silverstone.

“C’est un peu comme si Mercedes devait livrer ce week-end, c’est comme si Lewis devait livrer ce week-end, car Max n’a peur de personne”, a expliqué Coulthard.

«C’est un gagnant né, il est sur la crête d’une vague en ce moment, et il ne va pas être dérouté par beaucoup d’Union Jacks.

“Mais je pense que Lewis est quelqu’un qui répond à la manière de Nigel Mansell au soutien à domicile, je crois vraiment que cela peut le soulever.”

