DC offrira des NFT de super-héros gratuits aux personnes qui s’inscrivent à son événement FanDome

DC offre gratuitement des jetons non fongibles (NFT) de ses couvertures de bandes dessinées de super-héros aux personnes qui s’inscrivent à son événement FanDome du 16 octobre. La baisse NFT – la première pour DC – est prévue pour le 5 octobre, et ceux qui s’inscrivent à FanDome recevront un NFT gratuit, sélectionné au hasard, et deviendront éligibles pour un deuxième NFT gratuit s’ils publient sur leur premier NFT sur les réseaux sociaux.

Les NFT seront disponibles en trois niveaux de rareté; commun, rare et légendaire, et comprendra les options Batman, Superman, Green Lantern, Wonder Woman et Harley Quinn.

DC travaille sur les NFT avec Palm NFT Studio, que le créateur de bandes dessinées a choisi pour sa technologie «écologiquement durable et économe en énergie», qui a permis à l’entreprise de créer «des millions de NFT pour les fans avec un coût presque nul», selon un communiqué de presse. Les entreprises ne disent pas combien de NFT de couverture de bandes dessinées sont prévues. “Cette baisse rend hommage à nos 87 ans d’histoire tout en visualisant un avenir dans lequel les NFT jouent un rôle fondamental dans de nouvelles façons d’interagir avec le contenu de DC et de débloquer de nouvelles expériences”, a déclaré Jim Lee de DC dans un communiqué.

Le FanDome virtuel de l’année dernière, le tout premier pour DC Comics et Warner Bros., a fourni des bandes-annonces de premier plan pour Justice League de Zack Snyder, Wonder Woman 1984, The Suicide Squad et le tour de Robert Pattison en tant que Batman. Il a attiré environ 22 millions de vues.

La programmation de cette année devrait inclure une nouvelle bande-annonce pour The Batman, ainsi que des aperçus des films à venir Black Adam, The Flash et Aquaman and the Lost Kingdom, de nouveaux détails sur les prochaines saisons pour ses émissions Harley Quinn, Batwoman, Superman & Lois et Sweet Tooth, et le prochain chapitre du crossover Fortnite – Batman.