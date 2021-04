DC Pastor utilise un prêt PPP pour acheter 39 voitures – Il est maintenant confronté à 20 ans de verrouillage! ⋆ 10z viral

Pasteur Rudolf Brooks Jr. (Facebook)

* Un pasteur de Washington DC risque 20 ans de prison après avoir prétendument utilisé le prêt de protection contre les chèques de paie pour faire des achats frauduleux, dont 39 voitures.

Le ministère américain de la Justice a écrit dans un communiqué de presse déclarant un pasteur de 45 ans Rudolf Brooks Jr. a été arrêté début avril après avoir prétendument utilisé le prêt PPP pour faire des achats de luxe. Le communiqué indique qu’il a reçu 1,5 million de dollars du programme et qu’il a également caché 2,2 millions de dollars dans divers comptes bancaires. Les agents ont déclaré qu’il avait acheté plusieurs véhicules de luxe, dont un Tesla Model 3 2018, un GMC Yukon XL 2014, deux Infiniti Q50 2017, une Bentley Continental 2005 et d’autres, comme le rapporte The Christian Post.

Brooks est propriétaire d’un concessionnaire automobile sous le nom de Cars Direct By Gavawn HWD Bob’s Motors et a été répertorié en octobre 2010 par le département de l’évaluation et de la fiscalité de l’État du Maryland. Cependant, la société a pris fin en 2012 et a été revitalisée lors de la pandémie de coronavirus en mai de l’année dernière. Il aurait demandé le formulaire frauduleusement pendant cette période et aurait également déposé un autre formulaire pour réclamer le chômage de ses employés. La documentation déposée par le ministère de la Justice prétend qu’il n’y avait aucun enregistrement du concessionnaire automobile émettant des paiements à ses employés.

