DC réfléchit, Valtteri Bottas est déjà informé du sort de 2022?

L’ancien pilote de F1 David Coulthard a suggéré que les actions de Valtteri Bottas à Barcelone pourraient indiquer que Mercedes ne le garde pas pour 2022.

Au Grand Prix d’Espagne, Max Verstappen a réussi à arracher la tête à Lewis Hamilton au départ et bien que le Britannique soit resté très en contact à partir de là, rendre la passe s’est avéré difficile comme c’est souvent le cas sur le Circuit de Barcelone-Catalunya.

Mercedes a donc décidé de battre Hamilton pour la deuxième fois, estimant que l’avantage de la durée de vie des pneus serait la clé pour finalement briser la défense de Verstappen.

En fin de compte, le plan a fonctionné, mais Hamilton a rencontré une certaine résistance en cours de route sous la forme de son coéquipier Mercedes, Valtteri Bottas.

Mercedes a poursuivi en déclarant que c’était l’absence de DRS pour Hamilton qui avait rendu la décision plus délicate, plutôt que Bottas refusant de s’écarter, mais Bottas lui-même a déclaré que c’était une décision délibérée, expliquant qu’il n’était pas là pour laisser passer les gens.

Le contrat de Bottas prend fin à la fin de 2021 et Coulthard se demande si le Finlandais a déjà été informé qu’il n’obtiendrait pas de nouvel accord pour 2022, d’où ses actions à Barcelone.

«Je me demande s’il a été informé que le contrat ne sera peut-être pas renouvelé», a déclaré Coulthard dans le cadre du podcast On The Marbles.

“C’est possible. Quand j’ai quitté McLaren, ils me l’ont dit en juin, à l’époque du Grand Prix de France, un an avant l’expiration de mon contrat.

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 lors du paiement *

* l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré après le Grand Prix d’Espagne qu’il n’était pas préoccupé par l’état mental de Bottas après un début difficile en 2021, après des années d’examen minutieux aux côtés de Hamilton au plus fort de la domination de Mercedes.

Et avec Red Bull maintenant un concurrent contre Mercedes et le peloton du milieu de terrain se rapprochant, Bottas n’a pas le même luxe d’un si grand avantage sur les pilotes non-Mercedes comme il le faisait auparavant.

Il n’a pas été rare cette saison que Bottas se retrouve coincé à se battre contre certains des coureurs du milieu de terrain le jour de la course.

“Il a l’air en difficulté dans la circulation, donc il n’est pas à l’avant”, a déclaré l’ancien pilote de Red Bull Mark Webber.

«Nous savons qu’il peut enchaîner un tour, c’est juste cette histoire de riposter. Il s’est fait doubler à Imola à mi-parcours, courant dans ces conditions graisseuses.

«Je me suis fait botter le cul à plusieurs reprises mais je ne me suis jamais fait faire un tour à la moitié d’une course, donc pour tout pilote dans une voiture de Championnat du Monde, c’est un après-midi difficile.

«Il saura en interne qu’il manque souvent la cible en ce moment le dimanche. Les samedis bien, mais les points sont déployés le dimanche après-midi. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!