DC se demande si Lewis Hamilton peut recharger son style de vie

David Coulthard a remis en question le bilan du style de vie trépidant de Lewis Hamilton dans sa carrière en Formule 1.



Le principal engagement d’Hamilton reste la Formule 1, une entreprise au succès immense avec sept championnats du monde, 98 victoires et 100 pole positions.

Ces décomptes continueront probablement de croître, mais en dehors de la Formule 1, le Britannique est également devenu très actif dans d’autres intérêts comme la mode, la musique, Extreme E et la chaîne de restauration rapide végétalienne Neat Burger.

Hamilton a également récemment publié des images de sa formation en parachutisme sur les réseaux sociaux, il est donc prudent de dire qu’en dehors de la piste, sa vie est toujours vécue à un rythme très rapide.

Peut-être que les saisons précédentes, cela n’aurait pas été un problème, mais maintenant, Hamilton a un véritable rival pour le titre 2021 sous la forme de Max Verstappen.

Le Néerlandais cherche à mettre fin à la série de quatre titres pilotes consécutifs de Hamilton, et Coulthard se demande si le style de vie plus détendu de Verstappen loin de la piste pourrait s’avérer décisif.

« Max est un vrai garçon à la maison. Il retourne à Monaco et il veut vraiment être à la maison. C’est un élément important qui lui permet de se ressourcer », a déclaré Coulthard à RacingNews365.

«Avec Lewis, on ne sait jamais où il se trouve entre les courses. Est-il à Los Angeles ou ailleurs ? Cela fonctionne pour lui, mais il n’a pas la paix intérieure pour appeler quoi que ce soit sa maison. Avec Max, cela va certainement ajouter quelques années à sa carrière.

Coulthard, maintenant expert pour Channel 4, réside également à Monaco et passe donc beaucoup de temps à socialiser avec Verstappen, ainsi qu’à voler régulièrement avec lui pour les courses.

Et puisque Verstappen est heureux de partager ce luxe, Coulthard estime que cela montre que le jeune homme de 23 ans est dans un « mode de vie sain ».

‘J’ai 50 ans, heureusement [the partying] c’est derrière moi. C’est surtout social. Nous prenons un verre ensemble, socialisons, dînons ensemble et je prends souvent l’avion pour les courses avec lui », a déclaré Coulthard.

«Je ne revendique pas une amitié spirituelle profonde ou quelque chose comme ça. Je me sens bien en sa compagnie et Max dans la mienne. Je n’ai jamais été expulsé de son avion.

« Nous volons ensemble quand cela nous arrange, avec d’autres invités du cercle d’amis de Max. Cela rend les voyages beaucoup plus agréables et aussi plus intéressants pour les affaires.

« Tous les conducteurs ne procèdent pas ainsi. Ils ont leurs propres avions et beaucoup de luxe, mais gardent cela pour eux. Je pense que Max est dans une bonne et saine vie dans la vie.

