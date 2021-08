DC United accueille Atlanta United dans son fief

21/08/2021 à 02:02 CEST

Le DC United jouera son 28e match en Major League Soccer contre le Atlanta, qui doit commencer ce dimanche à 2h00 dans le Champ Audi.

Le DC United Il a hâte de retrouver des sentiments positifs dans le match qui correspond à la vingt-huitième journée après avoir perdu son dernier match contre lui. Révolution de la Nouvelle-Angleterre par un score de 3-2. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté huit des 20 matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer et ont accumulé une séquence de 31 buts marqués contre 29 buts encaissés.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Atlanta United il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Toronto FC à la maison et le Los Angeles FC dans son domaine, 1-0 et 1-0 respectivement, il entend donc profiter de la dynamique gagnante dans le stade de la DC United. À ce jour, sur les 20 jeux que le Atlanta United En Major League Soccer, il en a remporté cinq et cumule un chiffre de 25 buts encaissés contre 23 en faveur.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le DC United Il a réalisé des statistiques de six victoires et deux défaites en huit matchs joués à domicile, donc on ne pourra pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il faudra se battre pour gagner. Aux sorties, le Atlanta United Il a gagné une fois et fait match nul six fois en 11 matchs jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la DC United si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Champ Audi et le bilan est de quatre victoires et une défaite en faveur de la DC United. Le dernier match auquel ils ont joué DC United et le Atlanta dans ce tournoi, il a eu lieu en octobre 2020 et s’est terminé par un résultat de 1-2 pour les locaux.

A ce jour, le DC United il est en tête du classement avec un écart de trois points par rapport à son rival. L’équipe de Hernan Losada Il arrive au match en sixième position et avec 27 points avant le match. Pour sa part, Atlanta United il a 24 points et se classe huitième du tournoi.