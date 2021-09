DC United accueille Chicago Fire dans son fief

in

15/09/2021 à 01h31 CEST

Les DC United jouera son trente-deuxième match en Major League Soccer contre le le feu de Chicago, qui débutera ce jeudi à 13h30 au Champ Audi.

Les DC United affronte la trente-deuxième journée du tournoi avec l’illusion de retrouver sa place après avoir fait match nul 1-1 contre le Les Red Bulls de New York à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté neuf des 23 matches disputés à ce jour avec un chiffre de 36 buts pour et 33 contre.

Du côté des visiteurs, le le feu de Chicago a été imposé à Les Red Bulls de New York 0-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Beri & cacute;, alors il espère répéter le tableau d’affichage, cette fois dans le stade de la DC United. À ce jour, sur les 22 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté six avec un bilan de 24 buts marqués contre 33 encaissés.

Concernant la performance dans son stade, le DC United a réalisé des chiffres de sept victoires et trois défaites en 10 matchs joués à domicile, indiquant que le le feu de Chicago peut avoir la chance d’obtenir un résultat positif dans ce match. Aux sorties, le le feu de Chicago Il a un bilan d’une victoire, sept défaites et un nul en neuf matchs disputés, des chiffres qui montrent les lacunes de l’équipe lors de ses matches à l’extérieur.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la DC United, les chiffres montrent 11 défaites et sept nuls pour les hôtes. À leur tour, les locaux ont un total de trois matchs d’affilée sans perdre contre ce rival de la Major League Soccer. La dernière rencontre entre les DC United et le le feu de Chicago dans la compétition il s’est joué en juillet 2021 et s’est soldé par un match nul (2-2).

A ce jour, entre le DC United et le le feu de Chicago il y a une différence de huit points au classement. Les DC United Il arrive à la rencontre avec 31 points à son casier et occupant la sixième place avant le match. Pour sa part, le feu de Chicago il compte 23 points et occupe la douzième position du classement.