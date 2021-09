DC United accueille Minnesota United

in

29/09/2021 à 01h31 CEST

Les DC United joue ce jeudi à 1h30 son trente-sixième match de Major League Soccer contre le Minnesota United dans le Champ Audi.

Les DC United affronte avec optimisme la rencontre de la trente-sixième journée après s’être imposé à domicile sur le score de 4-2 à Cincinnati dans le Champ Audi, avec des objectifs de Arriola, Birnbaum et Roberta. De plus, les locaux ont gagné dans 11 des 26 matchs disputés jusqu’à présent, avec 45 buts pour et 38 contre.

Pour sa part, Minnesota United il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Dynamo de Houston dans son domaine et le LA Galaxie dans son fief, respectivement 2-0 et 3-0, il espère donc rééditer le score, cette fois dans le fief de DC United. À ce jour, sur les 25 matchs joués par le Minnesota United en Major League Soccer, il en a remporté 10 avec un chiffre de 29 buts pour et 29 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le DC United Il a réalisé des chiffres de neuf victoires et trois défaites en 12 matchs joués dans son stade, donc on ne pourra pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. A la maison, le Minnesota United Il a un record de deux victoires, cinq défaites et cinq nuls en 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade. DC United si vous voulez améliorer ces chiffres.

À l’heure actuelle, les deux équipes sont à égalité à 37 points dans le classement de la Major League Soccer, donc le prochain match pourrait être une bonne occasion de briser l’égalité. Les locaux occupent la sixième place du classement tandis que, de leur côté, les visiteurs occupent la cinquième position.