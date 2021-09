DC United bat Cincinnati 4-2

26/09/2021 à 03h36 CEST

Les DC United a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 4-2 contre lui Cincinnati ce dimanche dans le Champ Audi. Les DC United Il a affronté le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre lui Atlanta United par un score de 3-2. Par l’équipe de Cincinnati, les Cincinnati perdu par un résultat de 1-2 lors du match précédent contre La ville de New York. Avec ce résultat, le groupe de Washington est sixième, tandis que le Cincinnati Il est treizième à la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe de Washington, qui a ouvert le score avec un but de Arriola à la 7e minute. Après un nouveau jeu, le score a augmenté de DC United, augmentant l’avantage grâce à un peu de Birnbaum à la 21e minute. DC United, qui a augmenté les distances établissant le 3-0 avec un nouveau but de Arriola, réalisant ainsi un doublé juste avant le coup de sifflet final, précisément à la 41e, concluant la première mi-temps avec un 3-0 à la lumière.

Après la mi-temps du duel, en deuxième période est venu le but de l’équipe de Washington, qui a augmenté son compte de buts vis-à-vis de son adversaire grâce au but de Roberta à la minute 74. Cependant, l’ensemble de Cincinnati s’est approché du tableau d’affichage avec un but de Vázquez à 80 minutes. Ajouté à nouveau le Cincinnati, qui s’est approché du tableau d’affichage en réalisant 4-2 grâce à un but de Acosta à 84 minutes. Finalement, la confrontation s’est terminée par un 4-2 au tableau d’affichage.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le DC United sauté du banc reine, Felipe Martins, Brillant, Roberta et Griffon Yow remplacement Arriola, Canoë, Najar, Kamara et Des murs, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Harris, Blackett, Mokotjo, Valot et Vázquez, qui a sauté sur le terrain pour Bailey, Hagglund, Croix, Stanko et Kubo.

Dans le match, l’arbitre n’a donné un carton jaune qu’au DC United. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Hamid.

Avec 37 points, le DC United de Hernan Losada était classé sixième au classement général à la fin du match, avec une position qualificative pour une place en séries éliminatoires pour le championnat, tandis que l’équipe dirigée par Jaap stam il a été placé à la treizième place avec 20 points.

Le lendemain, l’équipe de Washington jouera contre Minnesota United, Pendant ce temps, il Cincinnati cherchera le triomphe devant Toronto FC.

Fiche techniqueDC United :Hamid, Birnbaum, Najar (Brillant, min.46), Pines, Moreno, Canouse (Felipe Martins, min.46), Paredes (Griffin Yow, min.78), Julian Gressel, Flores, Kamara (Robertha, min.65) et Arriola (Reyna, min.46)Cincinnati :Tyto & nacute;, Hagglund (Blackett, min.70), Vallecilla, Cameron, Bailey (Harris, min.65), Cruz (Mokotjo, min.80), Matarrita, Acosta, Kubo (Vázquez, min.80), Stanko (Valot , min. 80) et BrennerStade:Champ AudiButs:Arriola (1-0, min. 7), Birnbaum (2-0, min. 21), Arriola (3-0, min. 41), Robertha (4-0, min. 74), Vázquez (4-1, min. 80) et Acosta (4-2, min. 84)