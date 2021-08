DC United bat l’Union de Philadelphie

29/08/2021 à 04:07 CEST

Les DC United gagné 3-1 contre Union de Philadelphie lors de la réunion qui s’est tenue ce dimanche au Champ Audi. Les DC United Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Atlanta United par un score de 1-2 et avec une séquence de trois défaites consécutives dans la compétition. En ce qui concerne l’équipe Pensilvan, le Union de Philadelphie a récolté une égalité à un contre le Impact de Montréal, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe de Washington est septième, tandis que la Union de Philadelphie il est cinquième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été la Union de Philadelphie, qui a sorti le score grâce à son propre but Birnbaum à la 22e minute. Mais plus tard, l’équipe de Washington à la 34e minute a réussi à égaliser avec un but du point de penalty de Kamara, concluant la première partie avec un 1-1 à la lumière.

La seconde moitié de la confrontation a commencé face à face pour lui DC United, qui a tourné le tableau des scores avec un peu de reine quelques instants après la reprise du jeu, plus précisément à la 50e minute. bila en 95, pendant les minutes supplémentaires que l’arbitre du match a décidé d’ajouter, terminant le match avec un score final de 3-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le DC United sauté du banc Skundrich, Brillant, bila, la mûre et Felipe Martins remplacement fleurs, Julien Gressel, Kamara, Des murs et reine, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Burke, Sullivan, Aaronson, Mbaizo et Fontana, qui a sauté sur le terrain pour Przyby & lstrok; ko, Gazdag, Jamiro Monteiro, Powell et Bedoya.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Najar par le DC United déjà Elliott par l’équipe pensilvano.

Avec 30 points, le DC United de Hernan Losada était classé septième au classement général à la fin du match, occupant une place qualificative pour une place en séries éliminatoires pour le championnat, tandis que l’équipe dirigée par Jim Curtin il s’est placé à la cinquième place avec 32 points, également à la place d’un accès à une place en playoffs pour le titre.

Fiche techniqueDC United :Kempin, Birnbaum, Alfaro, Najar, Canouse, Moreno, Reyna (Felipe Martins, min.86), Julian Gressel (Brillant, min.78), Paredes (Mora, min.78), Kamara (Ábila, min.78) et Fleurs (Skundrich, min.60)Union de Philadelphie :Blake, Elliott, Glesnes, Wagner, Powell (Mbaizo, min.73), José Martinez, Leon Flach, Bedoya (Fontana, min.85), Gazdag (Sullivan, min.61), Jamiro Monteiro (Aaronson, min.73) et Przyby & lstrok; ko (Burke, min.60)Stade:Champ AudiButs:Birnbaum (0-1, min. 22), Kamara (1-1, min. 34), Reyna (2-1, min. 50) et Ábila (3-1, min. 95)