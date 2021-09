DC United bat Minnesota United 3-1 au Audi Field

30/09/2021 à 03h30 CEST

Les DC United a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 3-1 contre lui Minnesota United ce jeudi dans le Champ Audi. Les DC United est venu à la réunion avec un moral renforcé après avoir remporté une victoire 4-2 contre le Cincinnati. Pour sa part, Minnesota United a remporté le Dynamo de Houston 2-0 et l’avait déjà fait aussi, contre le LA Galaxie par 3-0. Après le score, l’équipe de Washington est troisième, tandis que le Minnesota United il est sixième à la fin du match.

La première mi-temps du duel a commencé du bon pied pour l’équipe de Washington, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un penalty de Kamara à la 23e minute. Mais plus tard, l’équipe du Minnesota a réagi dans le match en mettant 1-1 grâce à un but de Dibassy à la minute 40. Cependant, le DC United a pris l’avantage avec un but de Julien Gressel juste avant le coup de sifflet final, plus précisément à 45, concluant la première mi-temps avec le résultat de 2-1.

Dans la seconde moitié la chance est venue pour lui DC United, qui a augmenté son score par rapport à son rival d’un but de Châtain quelques instants avant le coup de sifflet final, en 85, mettant fin à la confrontation avec un score final de 3-1.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans le DC United ils entrèrent fleurs, Châtain, Roberta, la mûre et Nyeman remplacement Felipe Martins, reine, Kamara, Des murs et Arriola, Pendant ce temps, il Minnesota United a donné accès à Hunou, Niko Hansen, Adi, Buissons de roses et Agudelo pour Finlay, Fragapane, Dieu, Il y a et Kallman.

L’arbitre a sanctionné six joueurs d’un carton jaune, deux pour les joueurs de la DC United et quatre pour les joueurs de la Minnesota United. Du côté des joueurs de Washington, la carte est allée à Birnbaum et Arriola et par les joueurs du Minnesota à Il y a, Trapp, Kallman et Chase gasper.

Avec cette victoire, l’équipe de Hernan Losada occupait la troisième place avec 40 points, en position qualificative pour une place qualificative pour le titre, à l’issue du duel, tandis que l’équipe menée par Adrien bruyère il s’est placé à la sixième place avec 37 points, occupant également une place d’accès à une place en playoffs pour le championnat.

Fiche techniqueDC United :Hamid, Birnbaum, Pines, Najar, Felipe Martins (Flores, min.64), Canouse, Julian Gressel, Paredes (Mora, min.88), Arriola (Nyeman, min.89), Reyna (Moreno, min.65) et Kamara (Robertha, au moins 79)Minnesota United :Miller, Kallman (Agudelo, min.81), Boxall, Dibassy, ​​​​Métanire, Chase Gasper, Hayes (Rosales, min.61), Trapp, Fragapane (Niko Hansen, min.60), Finlay (Hunou, min.60 ) et Lod (Adi, min.61)Stade:Champ AudiButs:Kamara (1-0, min. 23), Dibassy (1-1, min. 40), Julian Gressel (2-1, min. 45) et Moreno (3-1, min. 85)