DC United gagne contre Columbus Crew (2-4)

05/08/21 à 03h44 CEST

Le DC United joué et a remporté 2-4 le duel de jeudi dernier dans le Stade MAPFRE. Grâce à ce résultat, l’équipe de Washington est sixième, tandis que la L’équipage de Colomb il est septième à la fin du match.

La première moitié de la confrontation a commencé de manière positive pour lui DC United, qui a profité du jeu pour ouvrir le tableau d’affichage grâce à un but de Kamara à 19 minutes. Par la suite, il a marqué l’équipe de Washington grâce à un but de reine à la 40e minute, permettant le 0-2. L’équipe de Washington a rejoint à nouveau, qui a pris ses distances en établissant le 0-3 avec un nouveau but de pénalité de Kamara, réalisant ainsi un doublé peu avant la fin, précisément à 45, terminant ainsi la première période sur le score de 0-3.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour lui L’équipage de Colomb, qui coupe les distances dans la lumière avec un peu de Moulin à vent à 65 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe de Columbus d’augmenter le score, réduisant la différence avec un but de Zelarayan à la minute 71. Mais plus tard, le DC United à 74 minutes, il s’est distancié au moyen d’un autre reine, qui a ainsi réalisé un doublé, concluant le match avec un résultat final de 2-4.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la L’équipage de Colomb qui sont entrés dans le jeu étaient Zardès, Diaz, Pedro Santos Oui Ils tuent remplacement Volé, Étienne, Hairston Oui Francis, tandis que les changements dans le DC United Ils étaient Kempin, Skundrich, Assad Oui Griffon Yow, qui est entré pour remplacer Hamid, Kamara, Des murs Oui reine.

Dans le match, l’arbitre a réprimandé l’équipe de Columbus avec seulement trois cartons jaunes. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Keïta, Étienne Oui Mensah.

Après le match qui s’est terminé par la victoire de l’équipe de Washington, DC United Oui L’équipage de Colomb ils sont à égalité à 24 points et se classent respectivement septième et sixième.

Fiche techniqueL’équipage de Columbus :Room, Keita, Mensah, Francis (Matan, min.80), Abdul-Salaam, Nagbe, Hairston (Pedro Santos, min.72), Zelarayán, Etienne (Díaz, min.56), Molino y Hurtado (Zardes, min. 56)DC United :Hamid (Kempin, min.17), Birnbaum, Najar, Alfaro, Brillant, Julian Gressel, Felipe Martins, Moreno, Paredes (Asad, min.71), Reyna (Griffin Yow, min.80) et Kamara (Skundrich, min. 46)Stade:Stade MAPFREButs:Kamara (0-1, min. 19), Reyna (0-2, min. 40), Kamara (0-3, min. 45), Molino (1-3, min. 65), Zelarayán (2-3, min. 71) et Reyna (2-4, min. 74)