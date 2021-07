DC United montre sa puissance après avoir battu le Toronto FC (7-1)

04/07/21 à 01:36 CEST

le DC United signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Toronto FC pendant le match joué dans le Champ Audi ce samedi, qui s’est soldé par un score de 7-1. le DC United Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre lui. Impact de Montréal. En ce qui concerne l’équipe torontoise, le Toronto FC perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre le Cincinnati et cumule cinq défaites consécutives dans la compétition. Avec ce résultat, l’ensemble de Washington est cinquième, tandis que le Toronto FC Il est quatorzième après la fin du match.

La première moitié de la confrontation a commencé de manière favorable pour l’équipe de Washington, qui a débuté à la Champ Audi grâce au succès devant le but de Des murs dès le début du match, à la 2e minute. Par la suite, les locaux ont marqué à nouveau grâce à un but de Roberta à la 9e minute qui a établi le 2-0 en faveur de DC United. Après cela, une nouvelle occasion a augmenté le score des locaux grâce à un but dans son propre but de Priso-Mbongue à 21 minutes, il a laissé un 3-0 pour lui DC United. L’ensemble torontonien a réduit les différences d’un peu Akinola quelques instants avant le coup de sifflet final, à 40 ans, terminant la première mi-temps sur un score de 3-1.

Dans la seconde moitié la chance est venue pour lui DC United, qui a augmenté sa distance avec un but de Arriola à la 71e minute. Plus tard, l’équipe de Washington a marqué, augmentant les distances avec un but de Kamara à la minute 82. Après un nouveau coup a augmenté le score de la DC United à la minute 85 grâce à un but de Assad. Puis il composa le DC United, qui s’est distancié par un but de Griffon Yow dans la foulée, dans le 90, mettant fin au match avec le résultat de 7-1.

L’entraîneur de la DC United a donné accès à Alfaro, Griffon Yow, Assad, Kamara Oui Nyeman pour Julien Gressel, Perez, Najar, Roberta Oui Châtain, Pendant ce temps, il Toronto FC a donné le feu vert à Soteldo, Auro, Pozuelo Oui Dwyer, qui est venu remplacer Shaffelbourg, González, Priso-Mbongue Oui Akinola.

L’arbitre a montré un total de cinq cartons : un carton jaune au DC United, spécifiquement à Julien Gressel et trois à Toronto FC (González, Osorio Oui Zavaleta). De plus, il y avait un carton rouge pour Zavaleta (2 jaunes) par l’équipe torontoise.

Avec cette bonne performance, le DC United il monte à 16 points en Major League Soccer et reste à la cinquième place du classement, occupant une place menant à une place en séries éliminatoires pour le championnat. Pour sa part, Toronto FC il reste avec cinq points avec lesquels il a atteint cette quatorzième journée.

