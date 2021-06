DC United remporte la victoire contre l’Inter Miami en seconde période (1-0)

20/06/2021 à 04h06 CEST

le DC United gagné 1-0 contre Miami lors de la réunion qui s’est tenue ce dimanche au Champ Audi. le DC United est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 0-3 contre le Inter Miami. Pour sa part, le Inter Miami il a été battu 0-3 lors du dernier match contre lequel il a joué DC United. Après le match, l’équipe de Washington est sixième à la fin du match, tandis que le Miami est onzième.

Au cours de la première période du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui DC United, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but à onze mètres de Kamara à 73 minutes, terminant ainsi le match sur un score final de 1-0.

Dans le chapitre sur les changements, le DC United de Hernan Losada soulagé Nyeman, Roberta, Griffon Yow, la mûre Oui Brillant pour Felipe Martins, Perez, Kamara, Des murs Oui Julien Gressel, tandis que le technicien du Miami, Phil Neville, a ordonné l’entrée de Ulloa, Leerdam, Jones Oui Higuain fournir Chapman, Morgan, Makoun Oui Brek Karité.

Un total de six cartons jaunes et deux cartons rouges ont été donnés dans le match. Les joueurs de Washington ont montré un carton jaune à Des murs Oui Felipe Martins, Alors que dans le Inter Miami a été réprimandé avec du jaune à Makoun, Carranza, Grégore Oui Jones et avec du rouge à Grégore (2 jaune) et Shawcross.

Après le coup de sifflet final de l’arbitre de ce match appartenant à la journée 11, le DC United classé sixième, tandis que le Miami est onzième.

Fiche techniqueDC United :Hamid, Hines-Ike, Pines, Najar, Felipe Martins (Nyeman, min.63), Canouse, Paredes (Mora, min.83), Julian Gressel (Brillant, min.92), Perez (Robertha, min.63), Kamara (Griffin Yow, min.83) et ArriolaInter Miami :McCarthy, Makoun (Jones, min.80), Shawcross, González Pirez, Figal, Matuidi, Gregore, Chapman (Ulloa, min.58), Brek Shea (Higuaín, min.80), Morgan (Leerdam, min.73) et CarranzaStade:Champ AudiButs:Kamara (1-0, min 73)