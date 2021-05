DC United remporte les trois points après avoir battu l’Inter Miami (0-3)

30/05/2021 à 04:09 CEST

le DC United a montré sa meilleure version lors du match joué dans le Inter Miami contre Miami, qui s’est terminée par une victoire (0-3). le Inter Miami est arrivé avec l’intention de revenir sur la voie de la victoire après avoir subi une défaite 1-0 lors du match précédent contre le feu de Chicago. Pour sa part, DC United il a été battu 0-1 dans le dernier match qu’il a joué contre le Orlando City. Grâce à ce résultat, l’équipe de Washington est neuvième, tandis que la Miami il est onzième à la fin du match.

La première partie de la confrontation a commencé de manière positive pour lui DC United, qui a tiré le pistolet de départ sur le Inter Miami à travers un objectif de Kamara À la 15e minute, l’équipe de Washington s’est jointe à nouveau, augmentant l’écart à 0-2 grâce à un but de Arriola à la minute 21, clôturant ainsi la première période avec un 0-2 sur le tableau de bord.

Après la moitié du match, en seconde période est venu le but de l’équipe de Washington, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un nouveau but de Kamara, réalisant ainsi un doublé à la 71e minute.Enfin, le duel s’est terminé par un 0-3 dans la lumière.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans le Miami ils entrèrent Brek Shea, Chapman, Leerdam, Higuain Oui Azcona remplacer Ulloa, Makoun, Carranza, Matuidi Oui Jones, Pendant ce temps, il DC United a donné accès à la mûre, Felipe Martins, Brillant, Nyeman Oui reine pour Perez, Des murs, Najar, Arriola Oui Châtain.

L’arbitre du match a montré quatre cartons jaunes. Des deux équipes, Figal de l’équipe de Miami Oui Des murs, Arriola Oui Hines-Ike L’équipe de Washington a reçu un carton jaune.

Avec ce résultat, le Miami reste avec huit points et le DC United obtient neuf points après avoir remporté le match.

Fiche techniqueInter Miami:McCarthy, Makoun (Chapman, min.61), Shawcross, Jones (Azcona, min.81), Figal, Matuidi (Higuaín, min.61), Gregore, Ulloa (Brek Shea, min.46), Carranza (Leerdam, min .61), Morgan et HiguaínDC United:Hamid, Canouse, Pines, Hines-Ike, Paredes (Felipe Martins, min 61), Moreno (Reyna, min 80), Arriola (Nyeman, min 80), Najar (Brillant, min 75), Julian Gressel, Perez (Mora, min.46) et KamaraStade:Stade Inter Miami CFButs:Kamara (0-1, min.15), Arriola (0-2, min.21) et Kamara (0-3, min.71)