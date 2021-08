DC United triomphe 2-1 contre l’Impact de Montréal

in

09.08.2021 à 04:01 CEST

Le DC United gagné 2-1 contre Impact de Montréal lors du match qui s’est déroulé ce lundi dans le Champ Audi. Le DC United est venu au match avec enthousiasme après avoir remporté une victoire 2-4 contre le L’équipage de Colomb. En ce qui concerne l’équipe de Montréal, le Impact de Montréal a récolté une égalité à double sens contre le Atlanta United, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec ce résultat, le groupe de Washington est sixième, tandis que le Impact de Montréal il est huitième après la fin du duel.

La première moitié du duel a commencé d’une manière imbattable pour lui Impact de Montréal, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Brault-Guillard à la 16e minute. Mais plus tard, l’équipe de Washington a égalisé grâce à un but de Najar quelques instants avant le coup de sifflet final, à 40 ans, concluant la première mi-temps sur un score de 1-1.

La deuxième partie de la réunion a commencé de manière positive pour lui DC United, qui a retracé la rencontre avec un peu de Kamara à la minute 54, mettant ainsi fin au duel avec un score final de 2-1.

Le technicien de la DC United, Hernan Losada, a donné accès au champ à Skundrich, Felipe Martins, Birnbaum Oui reine remplacement Arriola, Nyeman, Najar Oui Des murs, tandis que de la part du Impact de Montréal, Wilfried nancy remplacé Mihailovic, Bayiha, Toye, Zouhir Oui Kizza pour Ibrahim, Brault-Guillard, tours, Choinière Oui Bassong.

Dans le match, l’arbitre a montré deux cartons jaunes à l’équipe de Montréal. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Batelier Oui Kamal meunier.

Après avoir remporté le match, le DC United s’est classé avec 27 points, à la place qualificative pour une place qualificative pour le titre, à la sixième place du tableau qualificatif à la fin du match, tandis que le Impact de Montréal il s’est classé huitième avec 23 points.

Fiche techniqueDC United :Kempin, Brillant, Najar (Birnbaum, min.77), Alfaro, Nyeman (Felipe Martins, min.77), Moreno, Julian Gressel, Mora, Arriola (Skundrich, min.68), Kamara et Paredes (Reyna, min.82 )Impact de Montréal :Breza, Kamal Miller, Bassong (Kizza, min.75), Waterman, Maciel, Piette, Ibrahim (Mihailovic, min.46), Choinière (Zouhir, min.75), Brault-Guillard (Bayiha, min.56), Torres (Toye, min.56) et JohnsenStade:Champ AudiButs:Brault-Guillard (0-1, min. 16), Najar (1-1, min. 40) et Kamara (2-1, min. 54)