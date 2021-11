DCentral Miami : où le monde converge pour célébrer le futur DeFi et NFT

DCentral Miami, la plus grande conférence NFT et DeFi qui centralisera les personnes les plus importantes de l’industrie, aura lieu du 30 novembre au 1er décembre. Tu vas le perdre?

L’avenir de DeFi et NFT en un seul endroit

Dans quelques semaines, les meilleurs artistes, influenceurs, marques et médias de NFT se retrouveront au Miami Airport Conference Center (MACC).

Et, comme beaucoup le savent, l’événement coïncide précisément avec la semaine de l’art la plus importante des États-Unis, Art Basel Miami. Par conséquent, DCentral Miami cherche à fusionner le monde de l’art avec la finance décentralisée (DeFi).

Ainsi, dans ses 2 étages et ses 145 000 pieds carrés, vous pourrez retrouver trois scènes : La scène DeFi, la scène NFT par Gala Games et la Démo. Au premier étage, en particulier, ce sera l’exposition où vous trouverez la scène Démo et une galerie NFT. Et, au deuxième étage, vous trouverez les scènes NFT et DeFi.

Dans ces scénarios, ils resteront actifs pendant les deux jours avec un grand nombre de conférences, panels, ateliers et discussions. Des personnalités importantes de l’industrie de la cryptographie et des projets tels que The Sandbox, Pplpleasr, The Graph, entre autres, participeront aux activités.

De plus, il y aura un espace dédié au Métavers, avec des expériences fournies par DIGITALAX, La Farbicant, entre autres.

Combien coûtent les billets DCentral ?

Actuellement, les billets disponibles sont les suivants :

Admission générale: En ce moment, il a un coût de 399 USD, sans compter les commissions ou les taxes. Cependant, ce prix sera disponible jusqu’au 15 novembre, plus tard il sera de 499 USD.Pass étudiant: Oui, si vous êtes étudiant, vous pouvez accéder à DCentral Miami pour un prix de 99 USD. Ces billets seront en vente jusqu’au 30 novembre.Entrée VIP: Bien sûr, nous avons les billets VIP, au prix de 999 USD. Ce billet comprend l’accès à la salle VIP du DCentral Miami et, en plus, un événement supplémentaire.

Une opportunité d’apprentissage

La valeur ajoutée qu’ils ont à offrir à ce type de conférence réside dans l’apprentissage et le réseautage. Ce sont deux jours où certaines des plus grandes personnalités de l’industrie de la cryptographie se réuniront dans un même espace.

De plus, DCentral aura lieu à Miami, une ville qui, comme nous l’avons déjà exprimé dans CryptoTrend, explore le potentiel des crypto-monnaies, DeFi et NFT. Les opportunités sont donc infinies. Tu vas le perdre?

