DCG lève 0M dans le 2ème plus grand tour d’investissement crypto de Google et SoftBank

Bitcoin est « imparable à ce stade », alors que 99% des cryptos n’ont aucune raison d’exister, a déclaré le PDG de DCG Barry Silbert, mais il est « un partisan de la destruction créative », donc ça va.

Digital Currency Group, la société mère du plus grand gestionnaire d’actifs numériques Grayscale Investments, a levé 700 millions de dollars pour une valorisation de plus de 10 milliards de dollars.

La société a annoncé lundi un tour secondaire au cours duquel les investisseurs existants ont vendu des actions à de nouveaux bailleurs de fonds.

Ce fut l’occasion pour certains des premiers investisseurs de prendre des bénéfices et de sortir. Mais personne n’a vendu la totalité de sa participation, a déclaré DCG.

Après les 900 millions de dollars de FTX pour une valorisation de 18 milliards de dollars, le deuxième tour de financement le plus important sur le marché des crypto-monnaies a été mené par SoftBank et a compté parmi ses investisseurs la branche de capital-risque de Google, Capital G, Ribbit Capital, Vision Fund 2, Latin America Fund et GIC Capital. .

Fondée en 2015, la société a précédemment levé 25 millions de dollars en capital principal. Outre Grayscale, qui gère 50 milliards de dollars, DCG possède également la société de courtage et de prêt institutionnel Genesis, la société de données TradeBlock, la société minière Foundry, le média CoinDesk et a soutenu plus de 200 sociétés de blockchain.

« Nous sommes le meilleur mandataire pour investir dans cette industrie », a déclaré Barry Sibert, fondateur et PDG de Digital Currency Group, dans une interview.

« Nous recherchions le type de bailleurs de fonds qui pourraient être, et, espérons-le, seront avec nous dans ce voyage au cours des deux prochaines décennies. »

Diversité d’exposition à la crypto

Alors que Softbank apporte avec elle la capacité de dynamiser les sociétés de son portefeuille, Capital G apporte l’expertise de Google dans les entreprises de données et de consommation, a déclaré Silbert.

Il y a seulement trois mois environ, Softbank a commencé à investir dans le secteur de la cryptographie. « Nous n’avions fait aucun investissement dans la cryptographie parce que nous ne pensions pas qu’elle était prête », a déclaré Marcelo Claure, directeur général de SoftBank Group International.

« C’est fondamentalement le meilleur atout qui nous donne la diversité de l’exposition à la crypto, AZ. »

Pour Capital G, qui a investi dans Robinhood, Airbnb, Snapchat et Lyft, cet investissement de 100 millions de dollars dans DCG est un moyen de soutenir un gagnant potentiel dans les services crypto-financiers.

« Quand je repense aux années 90, très peu d’entreprises que j’ai rencontrées existent encore – il est très difficile d’évoluer aussi rapidement que la technologie évolue – vous devez être une entreprise assez agile pour en profiter. » « DCG dispose d’une grande flexibilité pour faire des investissements et se lancer dans de nouvelles activités. »

David Lawee Capital G Fondateur et associé général

Croyant en la destruction créatrice

Bien que DCG n’exclue pas une introduction en bourse, ce n’est « pas dans les plans ni en discussion pour le moment », étant donné que déjà, la société est sur la bonne voie pour dépasser le milliard de dollars de revenus pour l’année, a déclaré Silbert, qui n’a pas vendre des actions dans ce deuxième tour. Il détient un peu moins de 40 % de la société.

De plus, la société détient divers actifs cryptographiques, y compris Bitcoin, qui, selon le PDG, est « imparable à ce stade ». Pour Silbert, ce n’est que cette année qu’il s’attendait à ce que la crypto ait un avenir viable.

Le rebond de Bitcoin par rapport aux creux de 2020 et l’acceptation croissante des investisseurs lui ont donné confiance en son avenir.

« Avant cela, je me réveillais toujours sans savoir si le bitcoin serait là le lendemain. »

Mais 99% des actifs numériques actuellement existants sont également « surévalués » et n’ont aucune raison d’exister.

« Mais je crois aussi à la destruction créative et c’est normal qu’ils ne soient pas précieux – ce qui en sortira, ce sont des protocoles incroyablement précieux et percutants. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.