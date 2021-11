DCG Planification d’une entreprise de gestion de patrimoine pour les crypto-millionnaires

Annonces

Groupe de monnaie numérique planifiant une entreprise de gestion de patrimoine pour les millionnaires de crypto-monnaie

AnTy2 novembre 2021

Le Digital Currency Group de Barry Silbert recrute une équipe de conseillers financiers pour son unité de gestion de patrimoine, a rapporté The Block, citant des sources connaissant les opérations de l’entreprise.

C’est en décembre dernier que les rapports de la DCG prévoyant de lancer une nouvelle entreprise de gestion de fortune sont devenus publics pour la première fois. La société cherche depuis un certain temps à ouvrir officiellement cette division qui se concentrera sur les riches crypto-millionnaires.

Aujourd’hui, DCG publie enfin des offres d’emploi sur LinkedIn à la recherche d’un conseiller en patrimoine privé pour « travailler au sein de la nouvelle filiale de Digital Currency Group ».

« La filiale reste en mode furtif, mais travaillera avec les principaux entrepreneurs et investisseurs mondiaux de crypto blockchain et DeFi », a déclaré la source.

On estime que l’entreprise peut embaucher jusqu’à plus de dix conseillers en patrimoine pour démarrer cette entreprise. En plus de créer des « plans complets de gestion de patrimoine », les postes permettront d’établir des relations avec ses membres.

Cette entreprise se concentrera sur les crypto personnes qui se sont enrichies sur le marché de la crypto et qui ne savent pas quoi faire de leur argent ou comment diversifier leurs finances.

DCG aurait également l’intention d’embaucher des chefs de produits, des conseillers en assurance des clients privés et plusieurs autres rôles pour la nouvelle unité.

Lundi, DCG a également levé 700 millions de dollars lors d’un cycle de financement secondaire à une valorisation de 10 milliards de dollars auprès de Softbank et de la branche capital-risque de Google. Lors de l’annonce, la société mère du plus grand gestionnaire d’actifs numériques au monde, Grayscale Investments, a déclaré : « DCG est en train de construire une nouvelle filiale qui sera lancée en 2022. Plus à venir. »

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.