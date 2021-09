DCGI demande aux fabricants de FDC de fabriquer et de commercialiser certains FDC sur la base de la directive Bombay HC

in

En ce qui concerne le FDC-Céfadroxil + acide clavulanique, les fabricants ont été invités à soumettre le protocole d’étude in vitro pour prouver l’efficacité de cette combinaison à ce bureau pour approbation.

Drugs Controller General of India (DCGI) a demandé à tous les fabricants d’associations à dose fixe (FDC) – Céfixime + Cloxacilline, Cefixime + Cloxacilline + Lactobacillus et Cefadroxil + Acide clavulanique de fabriquer et de commercialiser ces FDC selon l’indication approuvée conformément aux instructions. de la Haute Cour de Bombay (HC), Nagpur Bench, Maharashtra.

Tout en examinant les orientations du Bombay HC, Nagpur se penche sur les FDC suivants qui sont déjà approuvés par le DCGI sous des formes posologiques et des dosages spécifiques, le Drugs Technical Advisory Board (DTAB) lors de sa réunion tenue le 27 août 2019 a également renvoyé ces FDC au Comité du professeur Kokate.

Selon le rapport du DTAB du 13 avril 2021 et les recommandations du sous-comité du DTAB telles qu’approuvées, les FDC spécifiés ont été considérés comme rationnels sous certaines conditions.

En ce qui concerne les FDC de Céfixime + Cloxacilline et FDC de Céfixime + Cloxacilline + Lactobacillus, ceux-ci ont été considérés comme rationnels si Cloxacilline est sous forme à libération prolongée dans un schéma de doses biquotidiennes. L’indication de la FDC doit être limitée aux infections de la peau et des tissus mous.

En ce qui concerne la FDC du céfadroxil + acide clavulanique, les entreprises doivent prouver l’efficacité de l’association en réalisant une étude in vitro en laboratoire conforme aux Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL) pour toutes les indications approuvées en ce qui concerne les infections causées par des micro-organismes sensibles, y compris S. aureus. L’étude devrait comparer le céfadroxil seul et également sous forme de FDC. En conséquence, le protocole d’étude doit être soumis pour approbation dans les 3 mois suivant la notification.

La copie de l’avis a également été envoyée aux bureaux zonaux et sous-zonaux de la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO), aux associations de fabrication de médicaments telles que İDMA, OPPI, IPA, CIPI, FOPE, Indian Drug and Pharmaceuticals Association Forum.

