DCGI ordonne aux sociétés pharmaceutiques de soumettre des informations sur les FDC autorisées avant 1988 sur leur sécurité et leur efficacité

L’avis du DCGI sur les FDC a été envoyé aux associations indiennes de médicaments et de produits pharmaceutiques et a également été téléchargé sur le site Web de CDSCO pour information et action nécessaire par les parties prenantes concernées.

Le Drugs Controller General of India (DCGI) a demandé aux sociétés pharmaceutiques de soumettre des informations sur certaines combinaisons à dose fixe (FDC) autorisées avant 1988 sur leur rationalité, leur sécurité et leur efficacité dans le format prescrit, ainsi que les documents justificatifs pertinents.

La Cour suprême de l’Inde, dans ses arrêts antérieurs du 15 décembre 2017 et du 14 février 2019, avait rendu une ordonnance selon laquelle le gouvernement central peut, s’il le souhaite, mener une enquête pour déterminer si les FDC agréés avant 1988 devraient faire l’objet d’une question d’une notification en vertu de l’article 26A de la Loi sur les médicaments et les cosmétiques (D&C), 1940 (23 de 1940).

Conformément aux mêmes observations, un comité d’experts a été constitué par le gouvernement central sous la présidence du Dr MS Bhatia, professeur et chef du département de psychiatrie, University College of Medical Sciences (UCMS), New Delhi pour examiner ces FDC.

Le format pour la soumission des informations sur le FDC au comité d’experts comprend le nom et l’adresse du demandeur le nom du FDC, une copie de la licence de fabrication du produit, la composition du FDC, l’indication, le statut international, la rationalité (à soumettre en référence au FDC uniquement, pas sur ingrédients individuels), un exposé sur les données d’innocuité et d’efficacité (ainsi que les données publiées publiées dans un journal à comité de lecture en référence à la FDC uniquement, pas sur les ingrédients individuels et une copie de présentation au format PPT de maximum 10 diapositives

La liste des ADF autorisées avant 1988 est Nimésulide + Paracétamol comprimés dispersibles, Paracétamol + Phényléphrine + Caféine, Amoxicilline + Bromhexine, Pholcodine + Prométhazine, Imipramine + Diazépam, Maléate de chlorphéniramine + Dextrométhorphane + Dextrométhorphane + Sirop de guaifénésine + Aménoline, Code Chlorure d’ammonium + Bromhexine + Dextrométhorphane, Bromhexine +Dextrométhorphane + Chlorure d’ammonium +Menthol, Dextrométhorphane + Chlorphéniramine + Guaifénésine + Chlorure d’ammonium, Caféine + Paracétamol + Phényléphrine + Chlorphéniramine, Paracétamol + + Phénylbromhexine, Code phosphate + sirop de menthol, phénytoïne + phénobarbital sodique, paracétamol + propyphénazone + caféine, chlorure d’ammonium + citrate de sodium + maléate de chlorphéniramine + menthol, salbutamol + hydroxyéthylthéophylline (étofylline) + bromhexine et maléate de chlorphéniramine + maléate de sodium euh Citrate.

