DC’s Legends Of Tomorrow vient de donner aux fans quelque chose de presque aussi génial que l’émission de télévision

Une autre chanson de la bande originale est “Amazing Grace”, interprétée par Luke Bilyk de Degrassi qui a joué le seul et unique roi du rock ‘n Roll de Legends of Tomorrow, Elvis Presley. La chanson de la saison 3 ramène les fans à une époque un peu plus simple sur Legends, lorsque l’équipe comprenait Zari 1.0, Wally West et Amaya. L’épisode est considéré par certains fans comme l’un des meilleurs de la série alors que les légendes ont tenté de sauver la carrière du roi à la suite d’un totem perdu. Comme beaucoup de scénarios de la série, l’épisode a également évoqué une histoire vraie sur Elvis Presley, lorsque son frère jumeau, Jesse, était mort-né.