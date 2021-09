D&D 5e est profondément défectueux, alors pourquoi ne pas jouer quelque chose de mieux ?

Image : Les sorciers de la côte

Dungeons & Dragons 5th Edition est connu pour être deux choses avant tout, selon à qui vous parlez : vraiment accessible et facile à jouer, ou un désordre total qui dilue beaucoup de facteurs distinctifs des éditions précédentes de D&D. Les deux choses sont vraies. Il est également vrai que d’autres jeux existent et exécutent la plupart des objectifs de 5e mieux qu’il ne le fait.

Ce n’est pas un article sur la façon dont vous êtes une mauvaise personne pour aimer la 5e édition de Dungeons & Dragons. Si vous aimez le 5e, c’est super ! Cette pièce vous aidera à trouver plus de jeux que vous aimerez aussi beaucoup. Je ne suis pas en colère contre toi, et je ne pense pas que tu sois stupide. Je promets. J’aime légitimement les TTRPG, c’est pourquoi j’ouvre les vannes pour être brutalisé pour mes prises (correctes). Et laissez-moi juste mettre une chose de côté. Je ne déteste pas le crunch. En fait, j’aime beaucoup le crunch. Je suis le roguelike bizarre de ce site, c’est pourquoi je me sens qualifié pour dire que je pense que le crunch de D&D est ennuyeux.

D&D 5e essaie d’être tout pour tout le monde, et c’est une chose très difficile à être. Et selon certaines mesures, il réussit. 5e, en étant accessible, simple (ish) et reconnaissable, a amené des dizaines de milliers de personnes dans ce passe-temps cool et pour cela, je suis profondément reconnaissant. Si l’objectif de conception de 5e était uniquement d’amener les gens dans le passe-temps, alors ce serait un succès retentissant. Cependant, je dirais qu’il s’efforce également d’être un système de narration expressif, un jeu de tactique engageant et ce à quoi les gens pensent quand quelqu’un dit « D&D ». Sur ces fronts, je suis moins qu’impressionné.

Il n’est pas difficile de prétendre que 5e essaie d’être accessible. Si vous regardez les éditions précédentes de D&D (je vous regarde 2e et 3.5e), vous verrez beaucoup de merde. Des rouleaux complexes, des pages d’exploits et de traits, des tableaux d’alignement détaillés et des règles de combat assez strictes. Bien sûr, vous pouvez plier ces choses pour vos propres besoins (c’est ce qui rend les TTRPG si cool !), mais tel qu’il est écrit, il y a beaucoup de matériel et beaucoup de chiffres. 5e réduit sérieusement cela. Tout devient plus simple et le nombre tentaculaire de classes, de races et de monstres est réduit à une taille raisonnable.

La version 2014 de 5e a été conçue pour être plus simple, et le fait qu’un tas de matériaux a été coupé a ajouté à son accessibilité. De nombreux éléments ont été rajoutés via des homebrews et des modules ultérieurs, mais cette accessibilité de base n’a pas disparu. Ajoutez à cela une immense reconnaissance de la marque, et 5e est excellent pour amener les gens à y jouer.

…Mais cela ne rend pas le jeu génial. Tel qu’il est écrit, 5e a un système de réussite-échec assez binaire pour la plupart des choses. C’est-à-dire que si le DD (le jet dont vous avez besoin pour réussir quelque chose) sur une action est un 15, il n’y a pas de différence écrite entre un 11 et un 14. Le guide du 5e DM comprend une courte section sur l’introduction du succès à un Coût (également connu sous le nom de succès partiels) dans votre jeu, mais ne fournit pas aux MD un cadre pour le faire. Voici un exemple de la façon dont cela peut devenir un problème.

Au cours d’une première session d’une campagne 5e, mon MD a présenté un ensemble d’armures vivantes à une rencontre. L’armure animée a une CA (nombre que vous devez obtenir pour toucher cette fichue chose) de 18. Pour les personnages de bas niveau, obtenir un 19 ou plus sur un jet d’attaque n’est pas une mince affaire. Un jet d’attaque est composé de votre modificateur de capacité et de votre bonus de maîtrise (qui, à bas niveau, sera de +2). Si nous supposons que votre personnage n’est pas au maximum, il y a de fortes chances que votre meilleur modificateur d’attaque au niveau 2 soit un +3. Donc, vous lancez d20+5 pour essayer de dépasser un 19. Vous avez environ une chance sur quatre de le faire.

L’armure animée n’est pas non plus excellente en attaque. Ce qui signifiait que, pendant plusieurs tours, nous avions des personnages de joueurs et des armures animées immobiles, se frappant les uns les autres avec des battes de balle Wiffle ne faisant absolument aucun dommage. Fermer les rouleaux se sentait absolument terrible. Obtenir un 17 signifiait ne rien faire, et tout sauf gaspiller la manche. Cela a duré un certain temps jusqu’à ce que la dernière armure tombe enfin, sans animation, après une dizaine de rounds atroces. Ce n’était pas un combat amusant. Il manquait à la fois d’expressivité et de profondeur tactique, ce qui est souvent le cas pour le 5e.

Et je ne pense pas que la réponse soit de blâmer le MD pour avoir introduit les armures animées trop tôt, ou les joueurs de ne pas proposer de solutions créatives au problème. La conception du jeu, qui centre le combat avant tout en termes de sélection de capacités et de priorités de construction, encourage ce style de jeu. C’est un vestige des racines de wargaming de la série. Les joueurs qui étaient nouveaux dans le jeu n’avaient pas la familiarité avec le support pour résoudre les problèmes de manière créative, ce qui est le problème clé de D&D. Il encourage l’imagination et la créativité sur papier, mais son ensemble de règles standard ne donne pas aux joueurs les outils pour développer ces compétences.

Les succès partiels, qui permettent aux joueurs d’obtenir ce qu’ils veulent mais avec une conséquence supplémentaire, sont devenus un pilier de l’espace indépendant. 5e inclut une petite note sur les succès partiels à la fin du livre, mais il n’essaie pas d’enseigner aux MD comment l’utiliser.

Pour utiliser un autre système comme exemple, si vous obtenez un 7-9 dans la première édition des jeux Powered by the Apocalypse, vous obtenez un succès partiel. Un succès partiel sur un mouvement donné fournit une liste de facteurs supplémentaires qui accompagnent le succès. Lancer un succès partiel en attaquant ? Vous infligez des dégâts à l’ennemi, et l’ennemi vous inflige des dégâts en retour. Si vous obtenez un 7-9 sur Defy Danger, le MJ peut choisir parmi une liste d’autres choses qui se produisent, qui font toujours avancer l’histoire. Une fois qu’ils se sont familiarisés avec le système, ils peuvent développer leurs propres conséquences. L’échec est un principe fondamental dans ces jeux, et est inscrit comme tel dans les règles. D&D encourage ces pratiques par écrit, mais rarement par sa conception même.

5e peut pratiquement tout faire, c’est un système relativement facile à modifier, la question est de savoir s’il le devrait ou non. Des jeux plus spécialisés existent, et ils sont géniaux ! Ils vous donnent des cadres de narration réels, puis vous apprennent à les utiliser. Une fois que vous avez ces outils, ils s’appliquent à tous les systèmes. 5e veut être le jeu qui vous apprend ces choses ; la préface du Player’s Handbook en dit autant :

Les premiers personnages et aventures que vous créerez seront probablement une collection de clichés. C’est vrai pour tout le monde, des plus grands Dungeon Masters de l’histoire jusqu’à la fin. Acceptez cette réalité et passez au deuxième personnage ou aventure, qui sera meilleur, puis au troisième, qui sera encore meilleur. Répétez cela au fil du temps, et bientôt vous pourrez créer n’importe quoi, de l’histoire d’un personnage à un monde épique d’aventure fantastique. Une fois que vous avez cette compétence, elle vous appartient pour toujours. D’innombrables écrivains, artistes et autres créateurs peuvent retracer leurs débuts à quelques pages de notes D&D, une poignée de dés et une table de cuisine.

Et cela aide de nombreux joueurs à développer ces compétences, c’est pourquoi certaines personnes aiment le jeu. Mais c’est la règle des grands nombres. Pour beaucoup de gens, ce n’est pas le cas. J’ai regardé groupe après groupe de personnes qui veulent jouer aux TTRPG rebondir sur D&D parce que ses règles telles qu’elles sont écrites ne les encouragent pas à faire la narration passionnante et créative qu’ils veulent réellement faire ! Au lieu de cela, il leur donne juste plusieurs dizaines de façons de tuer un gobelin, dont la plupart finissent par ressentir la même chose de toute façon.

Alors maintenant que j’ai dénoncé le 5e, je vais crier un tas de jeux qui font un excellent travail en faisant très bien les choses qu’ils veulent faire !

Si vous aimez faire des calculs et utiliser ces chiffres pour raconter des histoires intéressantes, essayez Lancer ! Lancer est un jeu sur des robots géants dans une guerre spatiale massive, et le système se penche vraiment sur l’aspect « à propos des robots » de tout cela. C’est un jeu sur la gestion de la chaleur et du pouvoir, et sur l’utilisation de tactiques pour parler des sentiments. Cela peut être extrêmement dense, mais cela est atténué par le fait qu’il dispose également d’un outil virtuel super cool appelé Comp/Con qui vous aidera à garder une trace de tous les nombres et de chaque pièce d’équipement du jeu. De plus, son art est plus que phénoménal. Comme putain de merde, regarde ça.

Pour les jeux sur les scélérats, ne cherchez pas plus loin que les jeux Forged in the Dark comme Blades in the Dark, Scum and Villainy et Beam Saber. Ce système vous met dans la peau d’un cinglé audacieux qui est très bon dans ce qu’il fait, mais sous le stress incroyable d’une vie d’aventure. Ces jeux sont particulièrement improvisés et collaboratifs, permettant à un MJ d’organiser un nouveau casse ou de marquer en quelques minutes, et de se concentrer sur la croissance du personnage à travers les performances et les objectifs au lieu du combat. Ils sont construits autour de la gestion du stress de votre personnage et des objectifs concurrents des membres de votre équipe, ce qui les rend incroyablement amusants à jouer avec des personnes dramatiques qui aiment prendre de gros swings.

Pour les personnes qui aiment simplement raconter de courtes histoires amusantes avec leurs amis, il existe une tonne de jeux à un coup que j’adore. Fiasco est un générateur de films chaotiques des frères Coen. Ribbon Drive est excellent pour raconter des histoires profondément personnelles sur le fait de grandir lors d’un voyage en voiture. Wisp est un jeu sympa sur la relation profondément intime entre un Will-o-Wisp et un mortel entrant dans une tourbière. Je pourrais continuer sur des jeux à un coup pendant un certain temps.

Je vais regretter d’avoir dit cela, mais si vous recherchez une recommandation de jeu non-D&D, demandez simplement dans les commentaires et j’aurai probablement quelque chose pour vous. J’aime beaucoup ce support stupide, c’est pourquoi je veux que les gens essaient de nouveaux jeux intéressants !