DD Free Dish a croisé environ 40 millions d’abonnés: rapport

Actuellement, DD Free Dish héberge 161 chaînes de télévision dont 91 chaînes Doordarshan (comprenant 51 chaînes éducatives comarquées), 70 chaînes privées et 48 chaînes de radio.

Selon un rapport, DD Free Dish, un service multicanal gratuit de diffusion directe à domicile (DTH) du radiodiffuseur public Prasar Bharati, a croisé environ 40 millions d’abonnés.

Le rapport EY FICCI Media Entertainment 2021 a attribué la croissance à des téléviseurs moins chers, à des problèmes économiques, au lancement de la chaîne DD Retro et au retour des grands diffuseurs sur la plate-forme Free Dish, selon un communiqué.

Selon le rapport, DD Free Dish a poursuivi sa forte trajectoire de croissance et sa base a franchi environ 40 millions d’abonnés.

Les foyers de télévision continueront de croître de plus de 5% jusqu’en 2025, tirés par les téléviseurs connectés qui pourraient dépasser 40 millions d’ici 2025 et DD Free Dish pourrait atteindre 50 millions, selon le communiqué.

L’objectif principal de DD Free Dish est de fournir une plate-forme alternative et abordable pour des divertissements et des informations de qualité aux gens sans aucun frais d’abonnement.

L’édition 2021 du rapport FICCI-EY sur le secteur indien des médias et du divertissement (M&E) publié en mars 2021 présente le scénario de croissance présent et futur de chaque segment du S&E à travers la télévision, la radio, la presse écrite, le numérique, etc. à la lumière de les modèles de demande évoluent grâce à la croissance de l’infrastructure numérique accompagnée d’une adoption accélérée des médias numériques.

