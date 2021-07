D&D Live 2021: à quoi s’attendre de l’événement annuel de diffusion en direct de Wizards of the Coast

La pochette officielle de Strixhaven: A Curriculum of Chaos. (Image des sorciers de la côte)

Wizards of the Coast, l’éditeur basé à Renton, Wash. derrière Dungeons & Dragons et Magic: The Gathering, a tenu une conférence de presse virtuelle lundi pour discuter de ce qui se passe ce week-end dans son événement annuel de diffusion en direct, D&D Live.

Cela inclut les ventilations des trois prochains grands livres de référence pour D&D, un assortiment inhabituellement étoilé de célébrités qui lanceront des dés pour la charité, et une discussion plus approfondie sur le nouveau partenariat de Wizards avec le réseau câblé relancé axé sur les jeux G4.

Cela inclut G4 mettant D&D sur la télévision grand public, via la plate-forme de streaming Peacock de NBC; plusieurs nouveaux croisements entre D&D et le jeu de cartes à collectionner Magic: The Gathering de Wizards; des allusions à des mondes de campagne D&D plus classiques à venir pour la 5e édition l’année prochaine ; et comment D&D lui-même s’adapte à la sensibilité temporelle d’un public moderne.

D&D toujours sur une lancée

Selon Nathan Stewart, responsable de la franchise pour D&D, la gamme de jeux «se dirige vers une autre année de croissance», après avoir connu ses deux plus grandes années à ce jour en 2019 et 2020.

Wizards a rapporté que le livre de référence de Tasha’s Cauldron of Everything de l’année dernière était un best-seller en novembre. Tasha’s, un fourre-tout de nouvelles sous-classes, sorts, caractéristiques de personnage et règles, s’est vendu suffisamment d’exemplaires au cours des six dernières semaines de l’année pour devenir le livre D&D le plus vendu qui ne fait pas partie du jeu de règles de base. En d’autres termes, il n’a pas vendu plus que le Manuel du joueur ou le Guide du maître du donjon, mais il est mieux fait que tout le reste.

Le co-animateur de Dragon Talk Greg Tito (en haut à gauche) interviewe Liz Schuh de Wizards of the Coast (en haut à droite), Nathan Stewart (en bas à gauche) et Ray Winninger (en bas à droite), avant le spectacle D&D Live de cette année.

Le Guide de Van Richten de Ravenloft de cette année, qui a réintroduit le cadre d’horreur gothique de D&D dans le jeu de règles de la 5e édition, a également suscité une réaction que le producteur exécutif de Wizards, Ray Winninger, a qualifiée de « réchauffante », bien qu’aucun autre détail n’ait été fourni.

Trois nouveaux livres D&D ont été annoncés pour le dernier semestre 2021. The Wild Beyond the Witchlight de Chris Perkins est une aventure sur le thème du carnaval pour les personnages des niveaux 1 à 8, et est le premier module D&D officiel qui se déroule principalement dans le Feywild.

Il introduit également le concept d’un « domaine des délices », l’opposé direct des « domaines de la terreur » au sein de Ravenloft, où un arch-fae règne sur une dimension de poche conçue sur mesure au sein du Feywild. Cela ne le rend pas nécessairement moins dangereux, mais Perkins a déclaré qu’« il est plus facile de traverser cette [adventure] avec un sourire qu’une épée. Wild Beyond the Witchlight sortira le 21 septembre.

Maintenant, votre PC dragonborn peut être le descendant de dragons gemmes. (Image des sorciers de la côte)

Le Trésor des dragons de Fizban, du concepteur de longue date de Wizards James Wyatt avec les contributions de l’actrice/auteur-compositeur/joueuse professionnelle de D&D/écrivaine de D&D Live Amy Vorpahl, est un livre de référence mondial qui traite principalement de la partie “dragons” de D&D.

Raconté par Fizban le Fabuleux, le Trésor contient un bestiaire complet, présente de nouvelles options d’ascendance pour les personnages draconiques, comprend deux nouvelles sous-classes et discute de l’histoire du Premier Monde, où les dragons ont été initialement créés.

Il réintroduit également les dragons gemmes dans les règles du 5e, au cas où vous voudriez vraiment tuer des monstres étranges sur vos joueurs. Le trésor des dragons de Fizban sera expédié le 19 octobre.

Le livre à venir le plus secret est Strixhaven: A Circiculum of Chaos, d’Amanda Hamon et Jeremy Crawford, qui adapte Magic: The Gathering’s Wizards’ University aux règles de D&D. Son contenu et ses détails exacts sont enregistrés pour une présentation lors de D&D Live 2021. Sa sortie est prévue le 16 novembre.

Les trois livres, conformément aux récentes initiatives de Wizards, comporteront à la fois une version de couverture standard et une version alternative, cette dernière illustration étant exclusive aux magasins de jeux physiques.

Stewart a également taquiné que les plans de Wizards pour D&D en 2022 incluaient la réintroduction de deux paramètres classiques pour le jeu, bien qu’il n’ait offert aucune autre information.

Selon la façon dont on choisit d’interpréter “classique”, Wizards n’a pas l’embarras du choix ici. Il y a beaucoup plus de mondes de campagne D&D officiels que beaucoup de fans modernes ne le pensent, et jusqu’à présent, seuls quelques-uns d’entre eux ont été officiellement adaptés pour la 5e édition.

Dragonlance est probablement un concurrent sérieux ici, car une nouvelle série de romans liés devrait avoir une date de sortie à un moment donné cette année. Les auteurs, Margaret Weis et Tracy Hickman, ont tranquillement réglé leur procès connexe contre Wizards en janvier.

Jeremy Crawford de Wizards a également mentionné que la société explorait le besoin d’un “contenu d’aventure de petite taille”, qui permet aux fans de D&D d’obtenir des jeux sur des périodes plus courtes, ou avec moins de joueurs, afin de mieux s’adapter aux fans modernes. ‘ contraintes de temps. Les cas d’utilisation spécifiques mentionnés comprenaient des parents jouant avec leurs enfants ou des jeux en tête-à-tête dans l’esprit des anciens modules Tête-à-tête des années 90.

Magie : L’Assaut de donjon

Tito interviewe le designer James Wyatt (en haut à droite) et la productrice Lauren Bond (en bas) à propos du crossover D&D/Magic, Adventures in the Forgotten Realms.

Wizards of the Coast a initialement acheté TSR, la société qui a initialement créé Dungeons & Dragons, en avril 1997, alors que Magic: The Gathering avait déjà quatre ans.

Depuis lors, la politique interne de l’entreprise a été, pour citer Wyatt, « la doctrine de ne jamais traverser les ruisseaux ». Il a fallu plus de 20 ans, d’une manière ou d’une autre, avant que Wizards ne mélange officiellement les deux franchises.

Cette politique a été assouplie en 2018 avec la sortie du Guildmasters’ Guide to Ravnica, une extension à couverture rigide qui a adapté l’un des paramètres de Magic, une ville de la taille d’une planète pleine de guildes en conflit, pour D&D. Un autre livre crossover de Magic, Mythic Odysseys of Theros, a suivi en 2020.

En 2021, Wizards a l’intention de se débarrasser complètement de cette politique avec de multiples croisements entre les lignes de jeu. En plus du livre Strixhaven, comme ci-dessus, Aventures dans les royaumes oubliés devrait être lancé plus tard ce mois-ci.

Hé, écoute, c’est un cauchemar ambulant. (Image des sorciers de la côte)

La productrice de Wizards Lauren Bond décrit Adventures comme une “lettre d’amour aux deux marques et aux deux paramètres”, avec de nouveaux mécanismes qui tournent autour du joueur utilisant Magic pour raconter une sorte d’histoire.

Les nouvelles cartes présentent un assortiment de personnages, d’objets, de monstres et d’événements typiques liés à D&D. Les cartes Aventures sont déjà disponibles sous forme virtuelle dans Magic: The Gathering – Arena, les versions physiques étant mises en vente le 23 juillet.

En septembre, Wizards sortira un nouveau pack de cartes Secret Lair pour Magic avec un thème basé sur l’ancien dessin animé “Donjons et Dragons” du samedi matin des années 1980. Comme d’autres cartes sous le label Secret Lair, il s’agit de réimpressions en édition limitée de cartes existantes, telles que Whir of Invention, avec un nouvel art inspiré de l’ancien dessin animé.

Lancer des dés pour la charité

L’émission D&D Live 2021 de ce week-end sera diffusée via les chaînes officielles D&D Twitch et YouTube, ainsi que, dans une légère surprise, le service de streaming affilié à NBC Peacock.

Selon Brian Terwilliger de G4, le choix de diffuser l’événement sur Peacock est délibéré, afin d’avoir les yeux sur le jeu et de « faire [D&D] aussi accessible que possible.

La chaîne câblée G4 axée sur les jeux a fonctionné à l’origine de 2002 à 2014, avec un accent principal sur les jeux vidéo et la culture qui les entoure. Pour sa renaissance cet été, de nombreux talents originaux tels qu’Adam Sessler sont de retour pour animer des reprises de la programmation originale de la chaîne, telles que “Attack of the Show”. La société mère actuelle de G4, G4 Media, est une coentreprise entre NBCUniversal et Dish Network.

Selon Terwilliger, D&D et le jeu en direct formeront une grande partie du nouveau G4. La chaîne construit une nouvelle installation de 60 000 pieds carrés pour sa programmation, et Terwilliger espère y attirer un public pour des événements en direct, y compris d’autres émissions à l’avenir qui seront basées sur D&D.

Oncle Patton emmène les enfants dans une aventure ! (Image des sorciers de la côte)

La programmation des jeux de D&D Live se déroulera sur cinq tables, mettant en vedette un assortiment d’invités célèbres participant à différents jeux. Chaque table joue pour collecter des fonds pour un organisme de bienfaisance différent via les dons du public.

La table Lost Odyssey: Last Light présente Kate Welch (Acquisitions Incorporated) qui dirige un jeu sur le thème des pirates pour le compte d’Extra Life. Ses joueurs incluent Jack Black (la moitié de Tenacious D, School of Rock, Jumanji), Kevin Smith (vous savez, le gars des Clerks), Jason Mewes (l’autre gars des Clerks), l’humoriste Tiffany Haddish, l’humoriste/musicien Reggie Watts et l’actrice/podcaster Lauren Lapkus (Happiest Season).

Cette année avec @G4TV, nous vous proposons The Lost Odyssey: Last Light. @katewelchhhh est de retour pour diriger le groupe de misfits, @jackblack @reggiewatts @laurenlapkus @thatkevinsmith @jaymewes & un invité spécial ! #DnDLive D&D Live revient le 16/7 et le 17/7 Plus d’infos : https://t.co/MVweN6xbS9 pic.twitter.com/IbyWnf9hAk – Donjons & Dragons (@Wizards_DnD) 16 juin 2021

La table Chaos Carnival, jouant au nom de Connor’s Cure, présente Aabria Iyengar (qui est partout cet été) qui dirige un jeu pour quatre lutteurs de la WWE : Xavier Woods, Ember Moon, Mace et Tyler Breeze.

Amy Vorpahl exécutera la table Flubbybonks et Guzzleshucks, dont Wizards prétend qu’elle a été nommée après avoir exécuté deux des noms de leurs hôtes via un «générateur de noms de sorciers gnome», pour la Fondation Pablove. Ses joueurs incluent les streamers Twitch Dr. Lupo et Negaoryx; Adam Sessler, Fiona Nova et Kevin Pererira de G4 ; et le comédien Ify Nwadiwe.

La quatrième table, Le Palais de la reine vampire, profite aux enfants d’Alice. Il oppose Dungeon Master B. Dave Walters au casting de l’émission NBC / Peacock “AP Bio”: Patton Oswalt, Nick Peine, Marisa Baram, Allisyn Snyder et Jacob Houston.

Le ver violet le plus rapide ! Tuer! Tuer! La table, dirigée par Jon Ciccolini de la société d’accessoires de table Beadle & Grimm, présente Walters, le streamer/YouTuber Xander Jeanneret, Deborah Ann Woll ( “Daredevil” de Netflix) et Seth Green (“Robot Chicken”).

La table Purple Worm présente un gimmick unique : les joueurs doivent chasser un monstre qui deviendra plus puissant et plus dangereux dans le jeu en proportion directe de la somme d’argent que les autres tables ont pu récolter. Si D&D Live 2021 est un succès, cela se fera au détriment des personnages des joueurs finaux.

[Errata, 7/16: Amy Vorpahl is a contributor to Fizban’s Treasury of Dragons, not a full co-author.]