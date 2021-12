DDB Mudra élève Iraj Fraz Batla au rang de chef créatif – Nord

Dans son nouveau rôle, Fraz Batla dirigera la production créative du bureau du Nord et rendra compte à Rahul Mathew

Dans le but de renforcer sa structure de leadership créatif, DDB Mudra a élevé Iraj Fraz Batla au poste de chef créatif – Nord. Avant cela, Btla a été directeur créatif exécutif – West pendant plus de trois ans dans l’entreprise. Pendant ce temps, il a dirigé le mandat créatif de marques telles que Kwality Walls Kids, Meesho, Cars24 et Protinex. Dans son nouveau rôle, Fraz Batla dirigera la production créative du bureau du Nord sous la direction de Rahul Mathew, directeur de la création, DDB Mudra Group.

Pour Rahul Mathew, directeur de la création, DDB Mudra Group, le mélange de créativité et de résilience de Batla aidera l’entreprise à atteindre son potentiel créatif dans le Nord et à atteindre des sommets encore plus élevés en tant que groupe. « Alors que nous développons notre ambition créative et notre réputation, il est essentiel pour nous d’avoir des dirigeants qui possèdent la même vision et les mêmes normes à travers le Groupe. Ayant travaillé avec nous dans notre bureau de West pendant trois ans, Fraz Batla est la personne idéale pour poursuivre notre flambeau de l’excellence créative », a-t-il ajouté.

Au cours d’une carrière de plus de 18 ans, Fraz Batla a travaillé avec certaines des principales agences de création au monde, notamment Scarecrow M&C Saatchi, Y&R Dubai, JWT, Lowe Lintas, entre autres. Il apporte une richesse de connaissances de son expérience de travail avec plus de 35 marques indiennes et internationales. « Le bureau nord de DDB Mudra produit une publicité forte et s’apprête à devenir l’agence du futur », a-t-il ajouté.

