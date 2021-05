DDB Mudra nomme Pallavi Chakravarti au poste de directeur créatif du bureau de l’Ouest

Son dernier passage a été chez Taproot Dentsu, où elle a dirigé la fonction créative pour le bureau de Mumbai en tant que directrice créative exécutive

DDB Mudra a annoncé la nomination de Pallavi Chakravarti à la tête de la création du bureau de l’Ouest. Chakravarti travaillera en étroite collaboration avec Rahul Mathew, CCO, DDB Mudra Group pour assumer la responsabilité de piloter le produit créatif de l’agence. Son dernier passage a été chez Taproot Dentsu, où elle a dirigé la fonction créative pour le bureau de Mumbai en tant que directrice créative exécutive.

Au cours d’une carrière de plus de 17 ans, Chakravarti a joué un rôle déterminant dans la création de campagnes de marque efficaces dans toutes les catégories. Sa capacité à créer des récits convaincants est évidente dans son travail sur des marques telles que Facebook, Airtel, Parle, Uber, Pepsi, Times of India, entre autres. Auparavant, elle a travaillé avec Saatchi & Saatchi, JWT et Grey.

« Au cours des deux dernières années, nous avons lentement pris de l’ampleur en tant qu’organisation – n ° 2 à Effies, en tête de la nouvelle ligue commerciale, des Grands Prix consécutifs à Spikes Asia et notre performance plus récente à Kyoorius. Et Pallavi est juste la personne qui nous aide à maintenir cet élan et à y ajouter plus de dynamisme. Elle renforce notre conviction et notre ambition de faire un travail inattendu qui obtient des résultats disproportionnés pour nos clients », a déclaré Mathew.

« Je suis ici pour construire, pour apprécier le processus créatif, pour aimer le métier de la publicité encore plus que je ne le fais déjà. Je suis ici parce que je me sentais au bon endroit. Et j’ai hâte de faire le voyage », a ajouté Chakravarti à propos de son nouveau rôle.

Le groupe DDB Mudra est un groupe de marketing et de services créatifs en Inde, qui fait partie du groupe DDB Worldwide. La conviction de l’entreprise que la créativité est la force la plus puissante en affaires prend vie dans ses partenariats avec plus de 200 clients. Il offre des capacités allant de la stratégie de marque, de la conception de campagnes, de la conception d’expérience, de la stratégie numérique, des solutions de contenu, de la planification et de l’achat média, de l’analyse et du reporting jusqu’au marketing client, en passant par les marques d’agence –DDB Mudra, 22feet Tribal Worldwide, OMD Mudramax, Interbrand, Track, TracyLocke et DDB Santé et mode de vie.

