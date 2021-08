de 0,22 à 7 ETH en deux mois pour ses NFT ⋆ Crypto new media

L’artiste sicilien Matteo Mauro avait annoncé son intention d’entrer dans le monde des NFT fin avril 2021 et ses premiers drops, dédiés à ses collectionneurs d’art physique, avaient eu lieu sur OpenSea début mai à des valeurs autour de 0,22 ETH.

À ses débuts dans le monde NFT, en fait, Mauro avait commencé par symboliser les œuvres d’art physiques de ses collectionneurs.

Puis, le 20 mai, Mauro avait déposé son premier NFT officiel sur Foundation, le vendant pour 1 ETH alors qu’Ethereum avait une valeur de plus de 2 700 $.

Depuis lors, la carrière de Matteo Mauro dans le monde NFT s’est poursuivie avec de plus en plus de drops et de nouveaux collectionneurs italiens et internationaux, jusqu’à ce qu’il atteigne une valorisation de 7 ETH pour l’une de ses œuvres cryptographiques. Une montée des prix sans descente, de la première à la dernière baisse. Une montée régulière d’environ 800 dollars à 16 000 dollars en seulement deux mois, marquant une augmentation de 20 fois pour ses jetons.

Il y a quelques jours, Mauro a vendu son œuvre «My Baroque» pour 7 Ethereum, soit plus de 16 000 dollars.

Cette progression en termes d’augmentation de ses prix NFT n’a pris que 2 mois, certainement en raison de l’importance du secteur de l’art crypto et bien sûr de ses compétences et de sa carrière dans le monde de l’art traditionnel également. L’artiste reste déterminé à développer des œuvres NFT de plus en plus rares et fascinantes qui conduiront à l’avancement continu de sa carrière dans le monde de l’art crypto.

Pour les collectionneurs intéressés à investir dans son projet, Micromegalic Inscriptions, Matteo a créé une page NFT dédiée sur son site Internet.

Pour y accéder, il suffit d’envoyer une demande de mot de passe à l’artiste.

Ses gouttes peuvent être consultées sur Foundation.

La hausse de la valeur des NFT

Selon les données du rapport du deuxième trimestre 2021, le nombre d’acheteurs de NFT a augmenté de 25% par rapport au trimestre précédent, avec une augmentation de 48% en termes d’USD échangés.

Le marché du NFT est donc en croissance, y compris le marché de l’art crypto, et ce malgré le fait que la valeur des actifs crypto n’augmente pas autant. En fait, au cours des 3 derniers mois, la valeur d’Ethereum a chuté de 18%.

À propos de Matteo Mauro

Les œuvres de Matteo sont ou ont été exposées sur tous les continents, dans des musées de renom tels que le MEAM à Barcelone, le Songyang Museum Contemporary Art au printemps en Chine ou le Crocetti Museum à Rome.

En 2018, la Royal Academy of Art Exhibition a exposé une de ses sculptures numériques, en bois au moyen d’un robot kuka, d’une valeur de 250 000 £. Sa boutique de cadeaux mise en ligne à Noël dernier a été entièrement épuisée en moins d’un mois.

Matteo Mauro est connu pour sa série de peintures Inscriptions micromégaliques qui ont remporté divers prix dont le Prix ​​international Van Gogh donné par José Van Roy Dalí, fils de Salvador Dalí. L’histoire de ces œuvres a donné naissance au livre du même nom Inscriptions micromégaliques, Une histoire rococo de gravures contemporaines, publié aux éditions Le Penseur en 2017.