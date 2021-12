De 110 km/h au verrouillage sécurisé, vérifiez les principales caractéristiques du nouveau râteau à grande vitesse pour marchandises modifiées d’Indian Railways

Le premier râteau de High Speed ​​NMG, comprenant un total de 25 autocars et présentant diverses caractéristiques spéciales, a été déployé depuis Bhopal dans le Madhya Pradesh.

Nouveau râteau à grande vitesse pour les marchandises modifiées : le tout premier râteau à grande vitesse pour les marchandises modifiées des chemins de fer indiens, converti d’autocars non climatisés de conception d’Integral Coach Factory (ICF) en autocars de transport automobile dotés de caractéristiques spéciales et adaptés à une vitesse de 110 km par heure. Il y a quelques mois, le premier râteau de High Speed ​​NMG, comprenant un total de 25 autocars et présentant diverses fonctionnalités spéciales, a été déployé depuis Bhopal dans le Madhya Pradesh. Selon le transporteur national, le nouveau râteau à grande vitesse pour marchandises modifiées offre divers avantages. Certains des principaux avantages de ce nouveau râteau à grande vitesse pour produits modifiés sont les suivants :

Le râteau à grande vitesse New Modified Goods est apte à fonctionner à une vitesse de 110 km/h contre 75 km/h en NMGUtilisation de la largeur et de la hauteur maximales disponibles à l’intérieur de l’autocar NMGH Mise à disposition d’un système de lumière solaire naturelle réalisé dans le râteau NMGH Mise à disposition de marqueurs rétro-réfléchissants pour le guidage des conducteurs d’automobiles Dispositif de verrouillage de type barillet sur la porte d’extrémité prévu pour un verrouillage sécuriséDe chaque côté, 4-4 persiennes ont été fournies pour une ventilation naturelle

Par ailleurs, le ministère des Chemins de fer avait également lancé il y a quelques mois des voitures AC 3 Tier Economy Class. L’autocar de classe économique à 3 niveaux, économique et confortable, était attaché au numéro de train 02403 Prayagraj – Jaipur Express, au numéro de train 04141 Prayagraj – Udhampur Special, entre autres. Certaines des principales caractéristiques de conception de l’autocar AC 3 Tier Economy Class comprennent une capacité de couchette accrue, une conception améliorée et modulaire des couchettes et des sièges, des tables de collation pliables dans les baies longitudinales et transversales, des évents AC individuels dans chaque couchette, une porte de toilette plus large et un porte d’entrée pour les Divyangjans, lampe de lecture individuelle et points de recharge USB dans chaque couchette, hauteur sous plafond augmentée pour les couchettes médianes et supérieures, systèmes de sonorisation et d’information des passagers, caméras de vidéosurveillance, etc.

