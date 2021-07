De 2 semaines pour aplatir la courbe à TOUT LE MONDE DOIT OBTENIR LE COUP !!!! Partie 3 ⋆ 10z viral

in

La FDA et le CDC ont-ils volontairement refusé les traitements fondés sur des preuves aux Américains dans le besoin ?

Ivermectine, Vitamine D, Vitamine C, Vitamine A, Zinc, Quercétine, HCQ, Doxycycline… tous ont littéralement des CENTAINES DE MILLIARDS de doses administrées sur des DÉCENNIES et leur histoire de blessures COMBINÉES est BEAUCOUP moins de 1% de ce que l’expérimental COVID les inoculations se sont accumulées en seulement 7 mois.

Donc, peu importe qu’il existe des traitements sûrs et efficaces, comme détaillé dans ce deuxième article évalué par des pairs que mon équipe a publié plus tôt cette année.

Ou l’American Journal of Therapeutics l’a confirmé récemment ici.

Peu importe que ces traitements soient connus pour la plupart depuis au moins avril 2020 et ont été à tort supprimés, discrédités, politisés, censurés et vilipendés par les médias d’entreprise, les personnes que nous avons élues, les personnes qu’ils ont nommées et les informations des médias sociaux. barons… bien que des médecins du monde entier les voient faire des miracles médicaux sous nos propres yeux.

Peu importe que des traitements sûrs et efficaces aient été refusés aux personnes dans le besoin auparavant et que cela ait été largement dénoncé… voir Tuskegee Experiment et Belmont Report.

Peu importe que nous connaissions la protéine de pointe seule, telle que générée par le COVID expérimental vaccins, d’être nocif pour le système cardiovasculaire et les mitochondries cellulaires à tout le moins.

Peu importe que nous sachions que la protéine de pointe des inoculations expérimentales de COVID est à tout le moins nocive pour le système respiratoire et le système immunitaire.

Peu importe que nous connaissions maintenant des traitements supplémentaires sûrs et efficaces dans Glutathion (NAC), L-Arginine, Poudre de lécithine, Iode, Feuille de pissenlit….

Peu importe que la carence en glutathion (ainsi que les carences en vitamine D, C, A, E, zinc) ont toutes été positivement liées aux hospitalisations et aux décès liés à l’infection par le SRAS-CoV-2.

Peu importe que, tout comme le CDC l’a signalé pour les décès, 94+% des personnes hospitalisées pour COVID dans cette étude de 540 667 participants inscrits étaient des personnes souffrant de graves affections sous-jacentes (comorbidités)… ce qui signifie que toutes ces personnes ont été gravement déficientes en nutriments pendant un très longtemps.

Plutôt que de regarder les preuves empiriques… pensez logiquement… abordez la cause profonde… LES CARENCES EN NUTRIMENTS que le CDC connaît depuis près de 20 ans… et procurez à chaque Américain les nutriments dont ils ont besoin, afin qu’ils n’aient pas à vivre dans la peur…

TOUT LE MONDE DOIT OBTENIR LE COUP !!!!

Plutôt que de permettre aux bonnes personnes… qui veulent réellement faire la bonne chose… d’utiliser quelque chose dont il a été prouvé sans l’ombre d’un doute qu’il est plus sûr et plus efficace que la distanciation sociale, le masquage et même les inoculations expérimentales de COVID…

TOUT LE MONDE DOIT OBTENIR LE COUP !!!!

Eh bien, voyons comment cela s’est passé pour Simone Scott, 19 ans, une étudiante prometteuse avec toute sa vie devant elle, décédée le vendredi 11 juin 2021 à 11h19 après une série vraiment horrible d’actes médicalement incompétents à la suite de l’expérimentation. Vaccination COVID.

Une inoculation expérimentale qui a abouti à une transplantation cardiaque rejetée comme dernier effort ultime, car les protéines de pointe de l’inoculation ont fait échouer son cœur pendant qu’elle était à l’université.

À quel point était-ce mauvais pour sa famille?

C’était tellement grave que sa famille a dû créer une page Go Fund Me pour obtenir l’argent nécessaire pour payer la procédure qui a échoué… une procédure dont Simone Scott n’aurait jamais dû avoir besoin… parce que Simone Scott N’AURAIT JAMAIS DU AVOIR ACCÈS AU PRODUIT EXPÉRIMENTAL PARCE QU’ELLE ÉTAIT PAS A RISQUE D’HOSPITALISATION OU DE MORT PAR INFECTION ET PARCE QUE LES PRODUITS EXPERIMENTAUX SONT ENCORE EN ESSAI CLINIQUE !!!!

