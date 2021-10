De Andre Ayton exclut pour l’instant d’entrer sur le marché

Ils ne sont pas du tout à l’aise ou calmes dans Soleils de phénix avec la décision prise cet été par DeAndré Ayton de ne pas renouveler son contrat pour un montant économique succulent qui lui était dû. On supposait en Arizona que le jeune centre continuerait à être lié à la franchise à long terme, mais il est à craindre qu’il envisage la possibilité d’aller au marché et d’abandonner un projet qui, dans une large mesure, est basé sur sa domination en peinture. Le bahamien a voulu faire taire le Rumeurs NBA et exclut, pour le moment, d’aller au marché, selon Hoopshype.

