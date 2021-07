De bas gros à haut gros

Il semble que vous aurez besoin d’un compte Microsoft pour passer à Windows 11 Home. Le processus d’installation d’un système d’exploitation n’est jamais facile, mais grâce aux différents programmes d’installation et au fait que dans la plupart des cas les systèmes d’exploitation sont déjà pré-installés sur l’ordinateur, la procédure est beaucoup plus simple, et on […] More