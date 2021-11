De Beale Street Blues Boy à Légende

Dès le tout début de sa carrière, BB King’s les spectacles étaient merveilleux. Au fil des années, ils sont devenus une expérience complète, affinée et perfectionnée, pour maximiser le plaisir, comme des albums live tels que Live At The Regal et Vivre dans la prison de Cook Country prouver.

Le sens du spectacle de BB s’est rapidement épanoui dès ses premiers pas hésitants au tout début des années 50, en donnant des concerts dans son État natal du Mississippi. À la mi-1955, il a commencé à jouer sur le terrain – des concerts comme le Pleasure Pier à Galveston au Texas. Une série de singles dans les années 1950 a fait les charts Billboard R&B, une tendance qui s’est poursuivie jusque dans les années 1960.

Son spectacle sur scène était évidemment basé sur son fabuleux jeu de guitare et sa façon de chanter, mais c’est aussi son développement en tant que conteur et son esprit vif qui l’ont rendu si populaire. Les chansons de blues racontent une histoire, mais contrairement à de nombreuses chansons pop, elles le font avec émotion et BB avait l’impression d’être à la hauteur. BB est passé du « Beale Street Blues Boy » de Memphis à la légende mondiale du blues parce qu’il a tout donné dans la performance, de manière cohérente, à chaque fois.

Live at the Regal a été enregistré le 21 novembre 1964 au théâtre du même nom à Chicago, Illinois. À certains endroits, cela ressemble à la frénésie de la Beatlemania qui a récemment dominé l’Amérique… vous pensez que personne dans le public de BB ne se soucie du groupe de Liverpool.

Avant que les concerts pop ne soient diffusés dans leur intégralité à la télévision, peu importait que des artistes comme King s’écartaient rarement du scénario. Comme les meilleurs comédiens de music-hall de cette époque dominée par la télévision, il trottait le même baratin nuit après nuit, mais comme les plus grands artistes, BB a toujours donné un son frais, donné l’impression qu’il s’adressait à vous personnellement, vous disant ce genre de choses pour la première fois. Quand il vous dit qu’ils vont « prendre du vrai vieux blues », et « Si nous devions en jouer un dont vous vous souvenez, faites-le nous savoir en faisant du bruit », mec, vous’ êtes prêt à crier avec la note suivante.

Les éléments de base de ses spectacles en direct, les chansons qu’il a interprétées des milliers de fois, provenaient en effet de ses premiers enregistrements. Alors, quand il dit au public : « Maintenant, Mesdames et Messieurs, nous allons revenir en arrière. En arrière », il ne plaisante pas. Les chansons qui se démarquent sur Live At the Regal sont « Every Day I Have The Blues » de Memphis Slim qu’il a enregistré pour la première fois en 1955, « Sweet Little Angel » un hit en 1956 et « Sweet Sixteen », présenté comme BB King et son orchestre, enregistré en octobre 1959.

Comment il a réussi à interpréter ces chansons avec tant de cœur et d’émotion, faisant cette connexion nuit après nuit, comme si c’était la première fois qu’il racontait son histoire, est étonnant. Pour donner autant, il se souciait clairement de la musique, de son message et des personnes qui venaient l’écouter.

Des chansons comme « Woke Up This Mornin » et le sommet des charts R&B, « Please Love Me », remontent encore plus loin, à 1953. Elles sonnent mieux que lorsqu’il les a enregistrées pour la première fois. BB lui-même pensait qu’il s’améliorait constamment pendant une grande partie de sa carrière, mais c’est pour beaucoup le summum absolu de ses pouvoirs.

De nombreuses cultures croyaient que leur monarchie était constituée de dieux vivants, descendants d’un plan supérieur. BB King a revendiqué à juste titre son trône en tant que «roi du blues» grâce à l’éclat rayonnant de performances comme celle du Regal parfaitement nommé.

Live at the Regal est entré dans l’histoire et témoignera de la puissance du blues et de l’éclat de BB King. Les deux Eric Clapton et Mark Knopfler ont utilisé cet album pour les amener dans la zone avant leurs propres performances live. Il figure dans à peu près toutes les listes des plus grands albums live de tous les temps, et pourtant il n’a jamais figuré dans les charts Billboard. Le fait est que certains albums s’élèvent juste au-dessus de la mêlée pour prendre des proportions mythiques – jouez-le maintenant et le sourire restera sur votre visage pour tout ce qui reste de la journée.

