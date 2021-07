De Beers confie à Céline Assimon le double rôle de PDG dans le management Shakeup – WWD

LONDRES – Dans une nouvelle tentative de rationaliser sa structure de gestion, De Beers a déclaré que Céline Assimon, actuellement PDG de De Beers Jewellers, assumera le rôle supplémentaire de PDG de De Beers Forevermark et dirigera les deux maisons de joaillerie.

La société a déclaré que Nancy Liu, actuellement PDG de De Beers Forevermark, avait décidé de quitter l’entreprise.

Assimon continuera de rapporter à Stephen Lussier, qui est président des deux maisons de joaillerie, et “concevra une offre coordonnée axée sur les beaux diamants, un design inspirant et reliant les consommateurs à la mission Building Forever de De Beers”.

De Beers a déclaré que le positionnement des deux maisons de joaillerie sous la direction d’Assimon “représente la dernière étape de l’évolution vers une stratégie ‘une seule De Beers'”.

Assimon a rejoint le groupe De Beers en tant que PDG de De Beers Jewelers en septembre 2020 et possède « une expérience internationale exceptionnelle dans la direction de la croissance d’une gamme d’entreprises de premier plan dans le secteur de la joaillerie haut de gamme et du luxe », a déclaré la société.

Bruce Cleaver, PDG de De Beers Group, a déclaré : « Céline a déjà montré au cours de son passage chez De Beers qu’elle a une profonde passion pour les diamants et la durabilité, alliée à un sens extrêmement aigu du détail et des goûts des consommateurs. Elle est la personne idéale pour diriger nos deux maisons de joaillerie dans la prochaine phase passionnante de leur développement alors que nous travaillons à accroître le désir des consommateurs pour les bijoux en diamant inspirants de De Beers et notre engagement à créer un héritage positif et durable pour les personnes et les lieux où nos des diamants sont découverts.

Le changement prendra effet le 5 septembre et la société a déclaré que Liu resterait avec De Beers Group jusqu’au 21 septembre pour assurer une transition en douceur.

Cleaver a déclaré que Liu « a joué un rôle déterminant dans le développement de la De Beers Forevermark jusqu’à sa position de nom internationalement reconnu et digne de confiance pour les beaux bijoux en diamants d’origine responsable. Personnellement, j’ai apprécié d’apprendre et de travailler avec Nancy, et nous tous chez De Beers Group remercions Nancy pour son travail exceptionnel, et nous lui souhaitons tout le meilleur pour le prochain chapitre de sa carrière.

La société a déclaré qu’au cours de sa carrière de 13 ans au sein du groupe De Beers, Liu a joué « un rôle clé dans le développement mondial de l’activité De Beers Forevermark. Nancy a dirigé la croissance de l’entreprise en Chine, en constituant une nouvelle équipe et en faisant de De Beers Forevermark un acteur de premier plan sur le marché de consommation chinois en croissance rapide pour les bijoux en diamant.

Elle est ensuite devenue directrice des opérations avant d’être nommée PDG de De Beers Forevermark en 2019, et a dirigé le développement et la mise en œuvre de la stratégie de vente en gros et au détail de l’entreprise.

Selon De Beers, moins d’un pour cent des diamants dans le monde sont éligibles pour devenir Forevermark. La société a déclaré que chaque diamant Forevermark est « d’origine responsable, provenant d’une mine soigneusement sélectionnée qui profite à la population, à la communauté et au pays où il se trouve. Forevermark retrace chaque diamant tout au long de son parcours, en veillant à ce que des normes commerciales, environnementales et sociales strictes soient respectées à chaque étape. »

Les diamants sont vendus dans un groupe sélectionné de bijoutiers Forevermark agréés et sont disponibles sous forme de diamants en vrac ou de bijoux finis. Ils sont également inscrits avec un logo de marque microscopique et un numéro unique.

Comme indiqué, De Beers a cherché à rationaliser et à consolider la gestion et les opérations. L’année dernière, le groupe a regroupé ses équipes Consumer & Brand et Corporate Affairs en une nouvelle unité unique connue sous le nom de Brands & Consumer Markets.

La nouvelle unité est “entièrement responsable du développement des marques du groupe et de l’expansion de ses activités grand public”, a déclaré De Beers.

La société a noté que la réorganisation « représente une innovation dans le luxe : la consolidation du marketing de la marque et de l’objectif social d’une entreprise en une seule équipe ciblée. L’unité est dédiée à faire participer les consommateurs à la fois à la beauté d’un diamant De Beers et à la beauté de son histoire. »